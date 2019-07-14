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ເປັນ​ຫຍັງຜູ້​ຜະ​ລິດ ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ຈຶ່ງຢ້ານ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ທ່ານ​ມູ​ຮຳ​ມາ​ດູ ບູ​ຮາ​ຣີ ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ສະ​ຫະ​ພາບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ນີ​ອາ​ເມ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ກໍ​ລະ​ກົດ 2019.

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ​ແຫ່ງ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ທີ່​ຫາ​ກໍ​ມີ​ການເຊັນ​ກັນ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ເພີ້ມ​ການ​ຄ້າ​ຂາຍລະ​ຫວ່​າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ທະ​ວີບອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ດ້ວຍ​ກັນ ພ້ອມ​ທັງ​ລຶບ​ລ້າງ​ພາ​ສີ ແລະ​ລະ​ບຽບ​ການ ​ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າຕ່າງໆ. ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງຢູ່​ປະ​ເທດ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍກ່າວ​ວ່າ ການ​ເຈາະ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ທະ​ວີບ​ດັ່ງ​ກ່າວອາດ​ບ່ອນ​ທຳ​ລາຍ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ແບບ​ຄຸມ​ເຄືອ ​ໃນ​ທາງ​ລົບ. Timothy Obiezu ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄພ​ສານຈະນຳ ເອົາລາຍລະ ອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນ ດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ​ເປັນ​ຫຍັງ ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ້າວຈີ​ໂຈ​ກີ ນຽ​ລ​ສັນ (Chijioke Nelson) ຮຽນ​ວິ​ຊາ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ເອັນ​ຊູ​ກາ ແລະ​ຮຽນ​ຈົບ​ເປັນ​ທີນຶ່ງ​ຂອງ​ຫ້ອງ ໃນ​ປີ 2015.

ເກືອບ​ວ່າໃນ​ທັນ​ທີ​ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ ​ລາວ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຜະ​ລິດ​ເກີບ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່​າ Chinelk Outfits. ທ້າວ​ນຽ​ລ​ສັນ​ເວົ້າ​ວ່າ ລາວ​ຢາກ​ປະກອບ​ສ່ວນ​ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຮັດ​ໃຫ້ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ຢ້ານ​ວ່າ ການ​ລົງ​ນາມ​ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ມູ​ຮຳມາ​ດູ ບູ​ຮາ​ຣີ ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ໄຈ​ເຈີນັ້ນ ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍຄື​ກັນ​ກັບ​ລາວ ລົ້ມ​ລະ​ລາຍ. ທ້າວ​ນຽ​ລ​ສັນກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ວ່າ:

“ມັນ​ເປັນເລື້ອງ​ນຶ່ງ ທີ່​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ໃຫ້​ເປັນ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ມັນ​ເປັນ​ອີກ​ເລື້ອງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການຄ້ຳ​ປະ​ກັນວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກາ​ນ​ຄ້ານີ້ບໍ່​ໄດ້​ຂ້າ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ທີ່​ເກີດ​ໃໝ່ໆ​ຢູ່​ໃນ​ປະເທດ.”

ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ໄນ​ຈີ​ເຣຍ​ແມ່ນ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້ ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຜະ​ລິດ ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ແຕ່​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ກໍ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ ທີ່​ຈະ​ເຊັນ ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້. ທ່ານ​ຣາ​ຊັກ ໂອ​ກູ​ລາ​ຈາ (Razak Okulaja) ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ກ່າວ​ວ່າ:

“ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢູ່​ວ່າ ໃນ​ຖາ​ນະ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ບໍ? ດັ່ງ​ນັ້ນ ສະ​ພາ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ໄດ້​ຂໍ​ຮ້ອງ​ມາ​ດົນ​ສົມ​ຄວນ​ແລ້ວ ໄດ້​ປະ​ຊຸມກັ​ນ​ຫຼາຍ​ເທື່ອ​ກັບ​ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກ ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ສຶກ​ສາ​ເບິ່ງອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງແລະຊົມ​ເຊີຍ​ລັດ​ຖ​ະ​ບານ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຮັບ​ຟັງ​ສະ​ເໝີ.”

​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ບໍ່​ແນ່​ໃຈ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ ຊຶ່ງ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ບາງ​ຄົນ ​ເຊັ່ນທ່ານຈີ​ບ​ຣິ​ລ ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ (Jibril Mohammed) ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫວັງວ່າ ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ ໂດຍ​ຜ່ານ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້ານີ້. ທ່ານ​ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ວ່າ:

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ ຫຼາຍ​ແທ້ໆ​ຍ້ອນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ເປີດ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນຫ້ອງວາງ​ສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ ​ສຳ​ລັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໂດຍກົງ​ໄປ​ທີ່ນັ້ນ.”

ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາປະ​ກອບ​ເປັນ​ແຕ່​ພຽງ 17 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ທະ​ວີ​ບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ສົມ​ທຽບ​ໃສ່ 69 ເປີ​ເຊັນ​ສຳ​ລັບ​ທະ​ວີບ​ຢູ​ໂຣບ ແລະ 59 ເປີ​ເຊັນ​ສຳ​ລັບ​ທະ​ວີບ​ເອ​ເຊຍ. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການຄ້ານີ້ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຕ​ເລກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 52.3 ເປີ​ເຊັນ​ ກໍ​ເປັນ​ໄດ້ ແລະ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ ​ທີ່ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ໃນ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ການັ້ນ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂອງ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍແມ່ນ​ເສີມຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້. ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ​ເຄັນອີ​ແຟ (Ken Ife)ຫົວ ​ໜ້າ​ທີ່​ປຶກສາ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຂອງປະ​ຊາ​ຄົມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຕາເວັນ​ຕົກ​ຫຼື ECOWAS ກ່າວ​ວ່າ:

“ໄນ​ຈີ​ເຣຍ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ລໍ​ຖ້າ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ວ່​າ​ເປັນຫຍັງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ອົ​ດ​ທົນ ຄອຍ​ຖ້າ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ.”

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ​ແຫ່ງ​ທະ​ວີບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໄດ້​ຮັບ​ແຮງ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຕື່ມ ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ຜ່ານ​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງ 24 ປະ​ເທດ​ໃນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ.

ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ການ​ຜະ​ລິດ​ ແມ່ນ​ປະ​ກອບ​ເປັນ​ປະ​ມານ​ພຽງ​ແຕ່ 10 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງຍອດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ລວມ​ຫຼື​ຈີ​ດີ​ພີ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ 3 ພັນ 400 ຕື້​ໂດລາ.

ຢູ່​ປະ​ເທດ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ພວກ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ກັບ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ເສຍ​ປຽບ ເມື່ອ​ສົມ​ທຽບໃສ່​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.

ແຕ່​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ຢູ່​ທີ່ນີ້ ກຳ​ລັງ​ລໍ​ຖ້າ​ເບິ່ງ​ຢູ່​ວ່​າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ຈະ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແລະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ໄປ​ໃນ​ທິດ​ທາງ​ໃດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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