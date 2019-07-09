ການປະຕິບັດງານຄັ້ງໃຫຍ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຕຳຫຼວດ ຍຶດໄດ້ຜົງສເຕີຣອຍຈຳນວນ 24 ໂຕນ ແລະຈັບກຸມ 234 ຄົນ ໃນທົ່ວຢູໂຣບ.
ນອກນັ້ນ ຍັງພາໃຫ້ມີການປິດຫ້ອງແລັບໃຕ້ດິນ 9 ແຫ່ງ ທີ່ຜະລິດພວກຢາຊູກຳລັງເຫຼົ່ານີ້ ແລະທັບມ້າງ 17 ກຸ່ມຈັດຕັ້ງອາຊະຍາກຳ.
ການປະຕິບັດງານນີ້ ແມ່ນພົວພັນກັບ 33 ປະເທດ ຊຶ່ງຮວມມີ 23 ປະເທດຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອົງການຕຳຫຼວດຢູໂຣບ ຫຼື Europol ແລະ ອົງການຕໍ່ຕ້ານຢາຊູກຳລັງຂອງໂລກ ຫຼື (WADA).
ຜູ້ອຳນວຍການສືບລັບ ຂອງອົງການ WADA ທ່ານ Gunther Younger ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນການປະສານງານແບບມີຫຼາຍໜ່ວຍງານທີ່ສາມາດສຳເລັດຜົນອອກມາຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະສາມາດທີ່ຈະສ້າງຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນ ໃນຄວາມສາມາດທີ່ຈະຈັບກຸມພວກຢາປອມແລະຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ພວກນັກກິລາ ນຳໃຊ້ ໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ.”
ອົງການ Europol ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານ ແມ່ນມີຜູ້ຮ່ວມນຳພາ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຈາກອີຕາລີ ແລະກຣີສ ຊຶ່ງມັນແມ່ນການປະຕິບັດງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແບບນີ້.
ອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍນາໆຊາດ ແມ່ນໄດ້ກຳກັບຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນການນຳໃຊ້ຢາຊູກຳລັງ ທີ່ພວກນັກກິລາໃຊ້ກັນ ໃນທົ່ວໂລກ.
ໃນປີກາຍນີ້, ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ ທີ່ຮວມທັງອົງການ WADA ແລະສະຫະພັນເຕະບານໂລກຫຼືອົງການ FIFA.