ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ຂໍຊື້ອຸບປະກອນທາງທະຫານ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ
ໃນມູນຄ່າ 2 ພັນ 2 ຮ້ອຍ ລ້ານໂດລາ.
ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ປະກາດໄປໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍອົງການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ຮວມມີ ລົດຖັງ Abrams M1A2T 108 ຄັນ ລູກສອນໄຟຍິງເຮືອບິນທີ່ແບກໃສ່ບ່າ Stringer 250 ກະບອກ ແລະລູກສອນໄຟ ຍິງລົດຖັງ 1,500 ກະບອກ. ອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ ຄວາມກ້ຳເກິ່ງທາງທະຫານ ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນຂົງເຂດ.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອາດມີຂຶ້ນນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຈີນໂກດແຄ້ນ ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ມີສາຍພົວພັນທີ່ຂົ່ມຂື່ນ ຂ້າມຊ່ອງແຄບ. ທັງສອງປະເທດ ໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກອອກຈາກກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1949 ເວລາເກີດສົງຄາມການເມືອງ ຕອນທີ່ກອງກຳລັງຈີນຄະນະຊາດຂອງ Chaing Kai-shek ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ ອອກຈາກປະເທດ ໂດຍປະທານເໝົາ ເຈີຕຸງ ຜູ້ນຳຄອມມຸຍນິສ ແລະໄດ້ພາກັນໄປຕັ້ງຫຼັກ ຢູ່ໄຕ້ຫວັນ. ແຕ່ປັກກິ່ງ ຄິດວ່າປະເທດເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງດັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງດິນແດນຈີນ ແລະໄດ້ປະຕິຍານຕົນວ່າ ຈະຕ້ອງເຂົ້າຄວບຄຸມ ຖ້າຫາກວ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ກຳລັງ.
ສະຫະລັດ ປ່ຽນຈາກການຮັບຮູ້ໄຕ້ຫວັນຢ່າງເປັນທາງການ ໄປຮັບຮູ້ຈີນໃນປີ 1979, ແຕ່ວ່າປະທະນາທິບໍດີສະຫະລັດ ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ແມ່ນຈະຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ວຍອາວຸດ ແລະໃຫ້ການປົກປ້ອງໄຕ້ຫວັນ.
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ຍັງມີຂຶ້ນທ່າມກາງ ການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງທາງການຄ້າ ກັບປັກກິ່ງຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໂດຍທີ່ທັງສອງປະເທດ ໄດ້ຕອບໂຕ້ກັບໄປກັບມາໃນການຂຶ້ນພາສີສິນຄ້າ ຊຶ່ງກັນແລະກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.