ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ທີ່ໄດ້ມີການຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍອົງການສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງປະຫວັດສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານ ໃນຄຳປາໄສ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເສດຖະກິດທີ່ແຂັ້ມແຂງ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ຈະຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີໄດ້.”
ອີງຕາມທ່ານທຣຳ ແລ້ວ ການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຈະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ສະອາດຂຶ້ນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍດິນຟ້າອາກາດປາຣິີ ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ຈະ ເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີແຜນສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Green New Deal,
ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຊຶ່ງມັນຈະ
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາໃນມູນຄ່າ 100 ພັນຕື້ໂດລາ.”
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະບໍ່ຢືນຢູ່ຈຸດນີ້.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າບາງຢ່າງ ທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ສຳລັບ
ລັດຖະບານຂອງທ່ານ, ໂດຍທຳນາຍວ່າ ການປ່ອຍທາດຄາບອນ ຂອງສະຫະລັດ ຈະຫຼຸດ
ລົງໃນປີນີ້ ແລະໃນປີ 2020 ແລະລັດຖະບານຈະເລີ້ມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຂອງທາດກົ່ວ ແລະທອງແດງ ໃນນ້ຳດື່ມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບເກືອບ 30 ປີ.”
ສະຫະລັດ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບນຶ່ງ ສຳລັບ “ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳດື່ມທີ່ສະອາດ” ໃນໂລກ
ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງ.
ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໂດຍທ່ານທຣຳ
ໃຫ້ໄປຢືນຢູ່ ໃນຫ້ອງຕາເວັນອອກ ຫຼື East Room ຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ຈະຍົກຍ້ອງ
ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ.
“ມື້ນີ້ ພວກເຮົາມີສະພາບອາກາດທີ່ໂປ່ງໃສ ເປັນປະຫວັດການ,” ຊຶ່ງທ່ານ Andrew Wheeler, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມ ຫຼື Environmental Protection Agency ແລະອະດີດນັກວິ້ງເຕັ້ນ ສຳລັບເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຖ່ານຫີນເອກ
ກະຊົນ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດ. “ເວລາທີ່ປະເທດອື່ນໆຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ທຳຄວາມ
ສະອາດຂອງທີ່ດິນ, ນ້ຳ ແລະອາກາດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍມາຫາ
ພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນຈີນ, ບໍ່ແມ່ນຣັດເຊຍ.”