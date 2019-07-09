ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ “ຕົກລົງຫຍັງ ອີກຕໍ່ໄປ” ກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັງກິດ ປະຈຳການນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຫຼັງຈາກເອກອັກຄະລັດຖະທູດທ່ານນີ້ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນທ່ານວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ “ບໍ່ເໝາະສົມ” “ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ” “ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ” ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານວ່າ “ປະຕິບັດງານແບບຜິດປົກກະຕິ ທີ່ບໍ່ຄືໃຜ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງ ໃນທວິດເຕີ ກ່ຽວກັບ ນັກການທູດຄິມ ດາຣັອຄ ( Kim Darroch) ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດດີ ແຕ່ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ມັກ ຫຼືບໍ່ກໍບໍ່ໄດ້ຄິດຢ່າງພິນິດພິດຈາລະນາ ພາຍໃນສະຫະລັດ.”
ຕໍ່ມາໃນວັນຈັນວານນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຢືນຢັນກ່ຽວກັບລາຍງານ ທີ່ ບໍ່ໄດ້ເຊື້ອເຊີນທ່ານ Darroch ເຂົ້າຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ Steven Mnuchin ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ ກັບທ່ານທຣຳ ແລະກະສັດຂອງກາຕ້າ.
ເມື່ອວີໂອເອ ໄດ້ຖາມວ່າ ໄດ້ມີການສົ່ງບັດເຊີນຢ່າງເປັນທາງການ ໄປໃຫ້ສະຖານທູດອັງກິດປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນຫລືບໍ່? ຊຶ່ງທາງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຂໍໃຫ້ວີໂອເອຖາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງທາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກັບຂໍໃຫ້ວີໂອເອໄປຖາມທຳນຽບຂາວ.
ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ອັງກິດພວມຊອກຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂ່າວຮົ່ວໄຫຼຂອງໂທລະເລກທ່ານ Darroch ທີ່ສົ່ງ ຈາກວໍຊີງຕັນ ກັບຄືນໄປຍັງບ້ານເກີດຂອງທ່ານນັ້ນ.
ລອນດອນ, ຊຶ່ງເປັນປະເທດພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດກັບສະຫະລັດ ມາຍາວນານນັ້ນ, ແມ່ນຮູ້ສຶກອັບອາຍຂາຍໜ້າ ດ້ວຍການເປີດເຜີຍ ການຊັ່ງຊາແບບບໍ່ມີການກັ່ນຕອງຕໍ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ກະທຳໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດລະດັບສູງປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນ ນັ້ບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດກ່ຽວກັບ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການພິມເຜີຍແຜ່ ຢູ່ໃນອັງກິດ ໃນທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້.
ໂຄສົກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Theresa May ທ່ານ James Slack ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວທັງຫຼາຍວ່າ “ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ໄປຫາ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳແລ້ວ ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງທັດສະນະຂອງພວກເຮົາ ທີ່ເຊື່ອວ່າ ການຮົ່ວໄຫຼນັ້ນ ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້. ແນ່ນອນ ນັ້ນແມ່ນເລື້ອງທີ່ເສຍໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານ Liam Fox ຜູ້ຊຶ່ງມາຢ້ຽມຢາມວໍຊີງຕັນ ໄດ້ບອກກັບ ວິທະຍຸ BBC ວ່າ ທ່ານຈະຂໍອະໄພ ຕໍ່ທ່ານນາງ Ivanka Trump ລູກສາວຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະທີ່ປຶກສາທ່ານນຶ່ງຂອງທ່ານທຣຳ ຜູ້ຊຶ່ງທ່ານຈະໄດ້ພົບປະນັ້ນ.
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