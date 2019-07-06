ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດແນໃສ່ການຕົກລົງທີ່ອາດມີຂຶ້ນກັບພວກກະບົດຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ພາຍໃນເດືອນກັນຍາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ຍັງມີຄວາມສົງໄສບໍ່ແນ່ໃຈຢູ່ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຮອບດ້ານດັ່ງກ່າວຈະສາມາດບັນລຸກັນໄດ້ໃນເມື່ອວ່າລັດຖະບານອັຟການິສຖານຍັງບໍ່ທັນເລີ້ທການເຈລະຈາໂດຍກົງກັບກຸ່ມຕາລີບານເທື່ອ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມອັຟການິສຖານ ແລະຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໂດຍເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຫວັງວ່າຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃນອັຟການິສຖານກ່ອນວັນທີ 1 ກັນຍາຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານພອມພຽວກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ກ່ອນວັນທີ 1 ກັນຍາ ນັ້ນຄືການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍເອົາໄວ້.”
ທ່ານພອມພຽວກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະເກືອບສາມາດສະຫຼຸບກັນໄດ້ແລ້ວກ່ຽວກັບຮ່າງເອກກະສານທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງກຸ່ມຕາລີບານທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບປະຊາຊົນອັຟການິສຖານເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າ ດິນແດນອັຟການິສຖານຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ອີກໃຫ້ເປັນບ່ອນຫຼົບລີ້ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.”
ແຕ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນ ກ່າວວ່າ ຄວາມຄາດໝາຍທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮອບດ້ານພາຍໃນເດືອນກັນຍານັ້ນ ແມ່ນ “ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.”
ທ່ານໄມເກີ ກູແກວແມນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການເຂດເອເຊຍ ຂອງສູນກາງວິລສັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນແທ້ໆ ທີ່ຈະເວົ້າວ່າຢ່າງໜ້ອຍ ທີ່ຈະຄິດວ່າມັນອາດຈະມີການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮອບດ້ານພາຍ ໃນວັນທີ 1 ກັນຍານີ້.”
ທ່ານກູແກວແມນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເພື່ອຈະໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໂດຍເຕັມ ມັນຈະຕ້ອງພົວພັນນຳການຢຸດຍິງ ແລະການຕົກລົງທາງດ້ານການເມືອງ? ທ່ານແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມມະຫັດສະຈັນນ້ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທັງໝົດນີ້ພາຍໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານກູແກວແມນກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ການຕົກລົງກັນສາມາດບັນລຸກັນໄດ້ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ກ່ຽວກັບການຖອນກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນ.