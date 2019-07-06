ຜູ້ພິພາກສາສານ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນການຢ່າຮ້າງຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດອາມາຊອນ ທ່ານ Jeff Bezos ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງ MacKenzie.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງການຢ່າຮ້າງດັ່ງທີ່ໄດ້ລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວ Bloomberg ທ່ານນາງ MacKenzie Bezos ຈະໄດ້ຮັບ 4 ເປີເຊັນຂອງຮຸ້ນອາມາຊອນ ໃນມູນຄ່າ 38 ພັນ 3 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ພຽງພໍທີ່ຈະຈັດໃຫ້ທ່ານນາງ ເຂົ້າຢູ່ໃນລະດັບທີ 22 ຂອງລາຍຊື່ດັດຊະນີມະຫາເສດຖີ Bloomberg. ທ່ານ Jeff Bezos ຍັງຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບ 12 ເປີເຊັນ ຂອງຮຸ້ນຕະຫຼາດຍັກໃຫຍ່ຂາຍຍ່ອຍ ທີ່ມີມູນຄ່າ 114 ພັນ 8 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ຄອງອັນດັບທີ 1 ຂອງມະຫາເສດຖີ ທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກນັ້ນ.
ທ່ານນາງ MacKenzie ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຈະໃຫ້ອະດີດສາມີຄວບຄຸມການລົງຄະແນນສຽງຂອງຮຸ້ນອາມາຊອນ ແລະມອບຊັບສິນຂອງທ່ານນາງ ໃຫ້ທ່ານ ໃນໜັງສືພິມ The Washington Post ແລະບໍລິສັດສຳຫຼວດອະວະກາດ Blue Origin. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ປະຕິຍານຕົນ ໃນຕົ້ນປີນີ້ວ່າ ຈະມອບຊັບສິນ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງທ່ານນາງ ໃຫ້ແກ່ອົງການການກຸສົນ.
ຄອບຄົວ Bezos ຊຶ່ງໄດ້ແຕ່ງງານ ມາໄດ້ 25 ປີແລ້ວ ໄດ້ປະກາດການຢ່າຮ້າງ ໃນເດືອນ ມັງກອນ ຜ່ານມານີ້. ພວກເພິ່ນແມ່ນມີລູກນຳກັນ 4 ຄົນ.