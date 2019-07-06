ອົງການເນໂຕ ແລະຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆ ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍກຳລັງນິວເຄລຍລະດັບປານກາງ ຫຼື (INF) ໃນການເຈລະຈາຢູ່ສຳນັກ ງານໃຫຍ່ຂອງປະເທດພັນທະມິດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການເນໂຕ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທີ່ນະຄອນ Brussels ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມ ຂອງສະພາອົງການເນໂຕ ກັບ ຣັດເຊຍແລ້ວ, ທ່ານ ເຈັນສ ສໂຕລເທັນເບີຣ໌ກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຫັນສັນຍານໃດໆເລີຍ ທີ່ວ່າຣັດເຊຍ ຈະເຕັມໃຈ ທີ່ຈະກັບມາປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ INF.”
ທ່ານສໂຕລເທັນເບີຣ໌ກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂອກາດຂອງການທີ່ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາສະໄໝສົງຄາມເຢັນ ທີ່ສຳຄັນນີ້ ແມ່ນ “ຫຼຸດຕ່ຳລົງ ນັບມື້” ແຕ່ວ່າອົງການເນໂຕແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ປະລະຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຊັກຊວນໃຫ້ມົສກູ ທຳລາຍລູກສອນໄຟນຳວິຖີ SSC-8 ທີ່ຍິງຈາກພາກພື້ນດິນ ໃນລັດສະໝີ 500 ເຖິງ 5,500 ກິໂລແມັດນັ້ນເສຍ.
ມົສກູ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາ INF ໂດຍເຕັມ ຊຶ່ງໄດ້ເຈລະຈາໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Ronald Reagan ກັບຜູ້ນຳສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ທ່ານ Mikhail Gorbachev ຊຶ່ງໄດ້ລົບລ້າງລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດໄລຍະປານກາງ ຂອງປະເທດທັງສອງນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ແມ່ນວາງແຜນທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 2 ສິງຫານີ້ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຕົນຈຳເປັນທີ່ຈະພັດທະນາຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ ຂອງຕົນເພື່ອຈະສະກັດກັ້ນມົສກູ ຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈ ໃນນາທີສຸດທ້າຍຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະບໍ່ທຳລາຍລູກສອນໄຟລະດັບປານກາງຊະນິດໃໝ່ຂອງຕົນ ທີ່ທາງອົງການເນໂຕ ກ່າວວ່າ ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ສົນທິສັນຍາ INF ນັ້ນ.