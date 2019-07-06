ພວກທະນາຍຄວາມຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນວັນສຸກວານນີ້ຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພວມເຮັດວຽກທີ່ຈະຕື່ມຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບເລື້ອງສັນຊາດເຂົ້າໃສ່ການສຳຫລວດສຳມະໂນຄົວສະຫະລັດໃນປີ 2020 ທັງໆທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດໃຫ້ເຫັນຜົນທີ່ເປັນທາງເລືອກຕໍ່ການຕື່ມຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຊຶ່ງເປັນຂໍ້ບັງຄັບທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໂດຍສານສູງສຸດນັ້ນ.
ໃນການຍື່ນສຳນວນຕໍ່ສານລັດຖະບານກາງ ທີ່ລັດແມຣີແລນນັ້ນ ພວກທະນາຍຄວາມຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ “ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ກວດກາເບິ່ງວ່າ ມີທາງເປັນໄປໄດ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຮວມເອົາຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບເລື້ອງສັນຊາດເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ.”
ກ່ອນຈະມີການຍື່ນສຳນວນ ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານພວມພິຈາລະນາທີ່ຈະອອກດຳລັດ ເພື່ອໃຫ້ຕື່ມຄຳຖາມເລື້ອງສັນຊາດເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ.
ທ່ານທຣຳກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ນອກທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກໃນຫຼາຍໆດ້ານຮວມທັງດຳລັດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ.” ນອກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ຍັງໄດ້ເປີດກວ້າງສຳລັບທາງເລືອກ ທີ່ຈະຕື່ມຄຳຖາມເລື້ອງສັນຊາດໃສ່ຕາມພາຍຫຼັງ. ການຮວມເອົາຄຳຖາມດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃສ່ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການທ້າທາຍບົນພື້ນຖານທີ່ວ່າ ມັນອາດຈະພາໃຫ້ມີການນັບພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ຢູ່ໃນການສຳຫຼວດນັ້ນ ບໍ່ທົ່ວເຖິງ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດພິມແບບຟອມ ໃນເວລານີ້ ແລະສາມາດເພີ້ມຄຳຖາມດັ່ງກ່າວຫຼັງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃນທາງບວກ.”
ທ່ານທຣຳຍັງບອກພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານຍັງມີ “ສີ່ ຫຼື ຫ້າ” ວິທີສຳລັບລັດຖະບານທີ່ຈະເພີ້ມຄຳຖາມກ່ຽວກັບເລື້ອງສັນຊາດເຂົ້າໃສ່ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຢູ່ທີ່ສານນັ້ນ ກະຊວງຍຸຕິທຳໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ກະຊວງການຄ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈເທື່ອກ່ຽວກັບເຫດຜົນໃນການເພີ້ມຄຳຖາມເລື້ອງສັນຊາດສຳລັບການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ.
ສຳນວນທີ່ຍື່ນໄປນັ້ນ ກ່າວວ່າ “ໃນກໍລະທີທີ່ກະຊວງການຄ້າຮັບເອົາເຫດຜົນໃໝ່ທີ່ຈະຮວມເອົາຄຳຖາມກ່ຽວກັບເລື້ອງສັນຊາດ ເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວປີ 2020 ຊຶ່ງເປັນການສອດຄ່ອງກັບການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ລັດຖະບານຈະແຈ້ງໃຫ້ສານຊາບ ໃນທັນທີວ່າ ຕົນສາມາດລົງຄວາມເຫັນໄດ້ຫຼືບໍ່ ວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈຳດຳເນີນການຕໍ່ໄປຫຼືໄດ້ຮັບການບັນເທົາ.