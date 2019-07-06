ອຸດສາຫະກຳຖ່ານຫີນຂອງສະຫະລັດໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງຕື່ມອີກໃນອາທິດນີ້ ຂະນະທີ່ບໍລິສັດຖ່ານຫີນໃຫຍ່ສຸດອັນດັບ 6 ຂອງປະເທດໄດ້ປະກາດລົ້ມລະລາຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເອົາມາດຕະການທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຖ່ານຫີນກໍຕາມ ແຕ່ບໍລິສັດຖ່ານຫີນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ 6 ບໍລິສັດ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 10 ບໍລິສັດ ໄດ້ປະກາດລົ້ມລະລາຍນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ການຍື່ນລົ້ມລະລາຍຂອງບໍລິສັດ Blackjewel LLC ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຫຼັງຈາກບໍລິສັດ Cloud Peak Energy ຊຶ່ງບໍລິສັດຜະລິດຖ່ານຫີນໃຫຍ່ສຸດອັນດັບສາມຂອງປະເທດ ໄດ້ປະກາດລົ້ມລະລາຍ.
ອຸດສາຫະກຳຖ່ານຫີນໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາເພີ້ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຢຸດເຊົາການໃຊ້ຖ່ານຫີນ ແລະຫັນໄປໃຊ້ແກັສທຳມະຊາດທີ່ສະອາດພ້ອມທັງຖືກກ່ອນ ແລະພະລັງງານທາງເລືອກອື່ນ.
ມັນເປັນຂ່າວດີ ສຳລັບດິນຟ້າອາກາດແລະສາທາລະນະສຸກ. ການເຜົາໄໝ້ຖ່ານຫີນພາໃຫ້ມີການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວແລະມົນລະພິດອື່ນໆ ຫຼາຍກວ່າເຊື້ອໄຟອື່ນໃດທັງໝົດ.
ແຕ່ທ່າອຽງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳຖ່ານຫີນແລະພວກຄົນງານຂອງທາງບໍລິສັດ.
ບໍລິສັດ Blackjewel ເປັນສາຂາຂອງບໍລິສັດ Revelation Energy ມີພະນັກງານປະມານ 1,700 ຄົນຢູ່ໃນ 4 ລັດ ຮວມທັງເຄັນຕັກກີ້ ເວີຈີເນຍ ແວັສທ໌ ເວີຈີເນຍ ແລະໄວໂອມິງ ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງທີ່ໄດ້ຍື່ນໄປນັ້ນ.
ໃນການຍື່ນລົ້ມລະລາຍນັ້ນ ບໍລິສັດ Blackjewel ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ “ການປະສົມປະສານ ໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ລາຄາຖືກແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຊື້ອໄຟທາງເລືອກ ທີ່ມາໃນຮູບຂອງແກັສທຳມະຊາດ ການໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທາງເລືອກຫຼາຍຂຶ້ນ” ບວກໃສ່ກັບກົດລະບຽບ ທີ່ເຄັ່ງຄັດຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ສຳລັບການເຊື່ອມຖອຍໃນການໃຊ້ຖ່ານຫີນ.
ການໃຊ້ຖ່ານຫີນເວລານີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດ ໃນຮອບ 4 ທົດສະວັດ.