ເຫລັກທໍ່ນ້ຳຫລາຍອັນ ທີ່ຂວ້າງມາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະແຮງຈາກພວກຜູ້ຊາຍທີ່ໃສ່ໝວກ ກັນກະທົບມີອັນບັງໜ້າ ມາຫາລາວ, ຕາມທີ່ອະນຸຣັກ ຈິນຕະວານິດ (Anurak Jeantawanich) ຈຳໄດ້.
ນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕຄົນນີ້ຫາກໍ່ອອກຈາກເຮືອນຂອງລາວ ຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງບາງກອກໄປ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ເພື່ອຈະໄປນຳພາການປະທ້ວງ ຕ້ານການສໍ້ໂກງໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຢູ່ໃນການ ກ່າວຫາ ທີ່ຈັດຂັ້ນໃນສອງເດືອນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຕອນທີ່ພວກຜູ້ຊາຍ ພາກັນຕຳລົດຈັກຂອງລາວທາງຫລັງຢູ່ກາງຖະໜົນທີ່ມີຜູ້ຄົນເດີນທາງຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນ ແລະຊົກຕ່ອຍລາວໃຫ້ລົ້ມລົງກັບພື້ນ.
ທ່ານອະນຸຣັກ ເວົ້າວ່າ ລົດຈັກອີກຄັນນຶ່ງໄດ້ຕຳລາວເປັນຄັ້ງທີສອງພາຍຫລັງທີ່ລາວພະຍາຍາມຢືນຂຶ້ນຢ່າງເຊຊັດເຊຊວນ, ຫລັງຈາກນນັ້ນ ກໍຕຳລາວອີກເປັນຄັ້ງທີສາມ ເມື່ອລາວລຸກຂຶ້ນມາໄດ້ອີກ.
ລາວເວົ້າວ່າ "ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຂ້ອຍຄິດວ່າ ລົດຈັກທັງ 4 ຄັນຢູ່ໃນນັ້ນ ແມ່ນພະ
ຍາຍາມແລ່ນເຂົ້າມາຕຳລາວ ແລະພວກເຂົາກໍພະຍາຍາມຕຳຂ້ອຍ, ຕຳຂ້ອຍຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.” ລາວເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຂົາພະຍາຍາມຕຳຫົວຂ້ອຍຫຼາຍໆຄັ້ງ."
ກ້ອງວົງຈອນປິດໄດ້ບັນທຶກເອົາພາບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຢູ່ໄກໆ, ພາບບັນທຶກ ນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກແກັ່ງດັ່ງກ່າວພາກັນໂດດຂຶ້ນຂີ່ລົດຈັກຂອງພວກເຂົາຄືນ ແລະກໍເລັ່ງລົດອອກໄປໃນທັນທີທັນໃດທີ່ລົດນັ້ນມາຮອດ ຊຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ທ້າວອະນຸຣັກ ທີ່ຖືກບາດເຈັບຢ່າງບອບຊ້ຳ ແລະອາບເລືອດນອນຢູ່ຫັ້ນ.
ມັນເປັນການໂຈມຕີຢ່າງຮຸນແຮງຄັ້ງທີ 7ແລະເປັນຄັ້ງທີ 2 ສຳລັບທ້າວອະນຸຣັກເອງ ທີ່ມີຕໍ່ພວກຕຳໜິລັດຖະບານທະຫານທີ່ຍຶດອຳນາດໃນປີ 2014 ນັບແຕ່ມີການເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 24 ມີນາຜ່ານມາ ທີ່ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ເອົາທ່ານປະຢຸດ ຈັນໂອຊາ, ຜູ້ນຳພາການລັດຖະປະຫານໃນຄັ້ງນັ້ນ ຂຶ້ນມາກຳຕຳແໜ່ງອີກນັ້ນ ເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມພວກທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດໄທ. ການໂຈມຕີນັ້ນ ແມ່ນມີຫລາຍເທົ່າກັນກັບຈຳນວນ ທີ່ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນັ້ນ.