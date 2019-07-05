ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການສະແດງໃນຊົ່ວຊີວິດ” ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເອກກະລາດຂອງສະຫະລັດ.
ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຊຶ່ງຕາມທຳນຽມແລ້ວ ແມ່ນຈະພັກຜ່ອນແລະເບິ່ງການສະເຫຼີມສະຫຼອງເອກກະລາດຕາມແບບສະບັບທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາ ແຕ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ເປັນຜູ້ກຳກັບໂດຍກົງ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານໄດ້ນຳສະເໜີການບິນຜ່ານ ໂດຍເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ຂອງທະຫານ ການສະແດງຄອນເສີດຂອງວົງດົນຕີຕ່າງໆກ່ຽວກັບເພງຮັກຊາດ ການສະແດງລົດຖັງ ແລະການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ຍືດຍາວ ຢູ່ທີ່ອະນຸສາວະລີລິນຄອນ ໂດຍເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ເຫັນ ເຖິງປະຫວັດສາດ 243 ປິ ຂອງອາເມຣິກາ ທັງໆທີ່ອາກາດກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍ
ເປັນໃຈ ແລະອາດເກີດຝົນຕົກຟ້າຄະນອງ.
ທ່ານເອີ້ນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດວ່າ “ເປັນເລື້ອງລາວຂອງປະເທດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ສ່ຽງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຕໍ່ອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າເປັນສິ່ງ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າເປັນຄວາມຈິງ.”
ມີຄວາມຢ້ານກົວກັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຈະຫັນເອົາການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເອກກະລາດຂອງປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນພິທີທາງການເມືອງ ໂດຍເວົ້າເຖິງໃນອັນທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າເປັນຄວາມສຳເລັດໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ.
ແຕ່ປາກົດວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການເມືອງ ການເລືອກຕັ້ງໃນປີໜ້າ ຫຼືຜູ້ສະໝັກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຊາວກວ່າຄົນທີ່ພວມພະຍາຍາມຫາທາງສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສອງ. ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນທ່ານທຣຳກັບຫຼີກລ່ຽງ ບໍ່ເວົ້າເຖິງການແຕກແຍກ ຂອງປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ແລະໄດ້ເວົ້າເຖິງແຕ່ເລື້ອງ ທີ່ຈະສາມັກຄີເຕົ້າໂຮມພວກເຂົາເຈົ້າ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນໃນຕອນແລງມື້ນີ້ ດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຂອງອິດສະຫຼະພາບ ພວກເຮົາຍັງຈົດຈຳໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຮ່ວມກັນໃນການມີມູນເຊື້ອທີ່ພິເສດແທ້ໆ. ຮ່ວມກັນແລ້ວ ພວກເຮົາແມ່ນນຶ່ງໃນເລື້ອງລາວທີ່ເຄີຍບອກເລົ່າກັນມາ. ຊາວອາເມຣິກັນຮັກຫອມໃນອິດສະຫຼະພາບຂອງພວກເຮົາ ແລະກໍບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະສາມາດເອົາຈາກພວກເຮົາໄປໄດ້... ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຂັ້ມແຂງໃນທຸກມື້ນີ້ ກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາໃນອະດີດ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຄຳນັບເປັນພິເສດຕໍ່ທຸກເຫຼົ່າຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກໜຸ່ມນ້ອຍຊາວອາເມຣິກັນ ພິຈາລະນາເອົາການຮັບໃຊ້ຊາດໃນກອງທັບເປັນອາຊີບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ຫຼາຍໆຄົນອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ໃຊ້ສະໜາມຫຼວງແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນເຄີຍໃຊ້ກັນມາເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງນັ້ນ.
ສ່ວນອີກຈຳນວນນຶ່ງໂກດແຄ້ນກໍຍ້ອນທຳນຽບຂາວໄດ້ມອບບັດເຂົ້າຊົມການກ່າວຄຳປາໄສຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃຫ້ແກ່ແຕ່ພວກທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານທຣຳເທົ່ານັ້ນ.