ປາກິສຖານໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ຈະເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອເຈລະຈາຫາລືກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດປາກິສຖານ ທ່ານໂມຮຳເໝັດ ໄຟຊາລ ກ່າວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄານ ຈະເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ຕາມການເຊື້ອເຊີນຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ.
ທ່ານໄຟຊາລ ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳສັບປະດາຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນອິສລາມາບັດວ່າ “ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຊຸມ ກຳລັງໂອ້ລົມກັນຢູ່ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງ ທາງດ້ານການທູດ. ຈຸດເພັ່ງເລັງ ແມ່ນຈະແນໃສ່ການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ໃນສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ.”
ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກາດ ຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະນັກວິເຄາະ ທີ່ນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດກ່າວວ່າ ຕົນຫວັງວ່າການພົບປະເທື່ອທຳອິດລະຫວ່າງຜູ້ນຳທັງສອງອາດໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງໃນຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍທີ່ມັກມີການກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການມອງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ການເຈລະຈາຫາລືດັ່ງກ່າວ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງສັນຕິພາບຢູ່ອັຟການິສຖານກໍຕາມ.