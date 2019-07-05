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ເກີດແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ໃນ​ຄວາມ​ແຮງ 6.4 ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້​ ຂອງ​ລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ມື້​ວານນີ້

ເຮື​ອນ​ນ້ອຍທີ່​ສາ​ມາດຍົກ​ຍ້າຍ​ໃສ່ລົດໄປ​ໄດ້ ​ຖືກແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ທຳ​ລາຍ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງຣີ​ສ​ແຄ​ຣັສ​ທ໌, ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ນະ​ຄອນລອ​ສ​ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ (Los Angeles) ໄປ​ທາງ​ທິດ​ເໜືອ 180 ກິ​ໂລ​ແມັດ, ວັນ​ທີ 4 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2019

ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແຮງ 6.4 ໄດ້​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ ພາກ​ໃ​ຕ້​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດນັ້ນຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ ຢູ່ຫລາຍ​ແຫ່ງ ແລະມີຄົນ​ບາດ​ເຈັບ​ເລັກ​ນ້ອຍ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງຣີ​ສ​ແຄ​ຣັສ​ທ໌ (Ridgecrest), ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ນະ​ຄອນລອ​ສ​ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ (Los Angeles) ໄປ​ທາງ​ທິດ​ເໜືອ 180 ກິ​ໂລ​ແມັດ. ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຄ່ອຍໆທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ພາຍ​ຫລັງກໍ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂົງ​ເຂດນັ້ນ ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຢູ່.

ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ເຂດ​ໃຈ​ກາງຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວນັ້ນ ບໍ່​ມີ​ໄຟຟ້າ​ໃຊ້ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວໃນເວ​ລາ 10:33 ໂມງ​ເຊົ້າ​ ຕາມ​ເວ​ລາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນແລະ ​ເຮືອນ​ຫ​ລັງ​ນຶ່ງ​ແມ່ນໄດ້ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້​ໄປ​ສ່ວນ​ໃດ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ.

ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ດັບ​ເພີງ ຂອງເຄີນຄາວ​ຕີ (Kern), ທ່ານ ເດ​ວິດ ວິດ​ທ໌ (David Witt) ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄົນ​ບາດ​ເຈັບ​ຫລາຍ​ຄົນ". ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເຮືອນ​ສອງ​ຫລັງ​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້, ພວກ​ເຮົາ​ມີສວນ​ຜັກ​ນ້ອຍຫລາຍ​ບ່ອນ ​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້, ສາຍ​ໄຟ​ຂາດ, ອາຍ​ແກັ​ສ​ຮົ່ວ, ມີ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕ່າງໆ ​ຕາມ​ມາຫລັງ​ຈາກ​ເກີດແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ຂະ​ໜາດໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້​ແລ້ວ.”

ພວກ​ຄົນ​ເຈັບ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍອອກ​ຈາກ​ໂຮງໝໍ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແຕ່​ວ່າ ຫ້ອງ​ສຸກ​ເສີນ​ຂອງ​ໂຮງ​ໝໍ​ນັ້ນ​ຍັງ​ເປີດ​ໄວ້​ເພື່ອ​ຮັບ​ຄົນ​ເຈັບ​ຢູ່.

ພວກນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ເວົ້າ​ວ່າ ຈຸດ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ແຕກ ອອກ ແມ່ນ​ເກີດ​ຢູ່ໃນ​ລະ​ດັບເລິກ 9 ກິ​ໂລ​ແມັດໃຕ້​ພື້ນ​ດິນ ຊຶ່ງ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ຜົນ​ກະ​ທົບຂອງ​ມັນຂະ​ຫຍາຍ​ອອກໄປ.

ມີ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ລະ​ດັບ​ຄ່ອຍກວ່ານັ້ນ ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຫລາຍກວ່າ 100 ຄັ້ງ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂົງ​ເຂດດັ່ງ​ກ່າວສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ ນັບ​ແຕ່ມີ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ທ່າ​ທີ​ວ່າ ​ຈະ​ມີ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ.

"ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ໃນ​ສັດ​ສ່ວນ 1-ໃນ-20 ທີ່​ວ່າ​ຂົງ​ເຂດນີ້ ອາດ​ຈະ​ມີ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ ທີ່​ໃຫຍ່ກວ່ານີ້​ອີກ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນສອງ ສາມມື້ ຂ້າງ​ໜ້ານີ້,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ ທ່ານ​ນາງ ລູ​ຊີ ໂຈນ​ສ໌ (Lucy Jones), ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ຊ່ຽວ​ຊານດ້ານ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ສຳ​ຫລວດ ​ດ້ານທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ ຢູ່ໃນ​ເມືອງ ແພ​ສ​ຊາ​ເດ​ນາ (Pasadena) ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ເນຍ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ຕອນ​ໃກ້​ຈະ​ໄປ​ຮ່ວມ​ງານ​ສະ​ເຫລີມສະ​ຫລອງ ວັນ​ເອ​ກະ​ລາດ, ວັນທີ 4 ກໍ​ລະ​ກົດ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນນັ້ນ ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ ໃນ​ທວີດ​ເຕີ​ວ່າ ສະ​ພາບ​ການ​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ​ແມ່ນຢູ່ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້ຢູ່.

ອານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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