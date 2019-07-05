ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຊາວອາຟຣິກາ 83 ຄົນ ໄດ້ຈົມນ້ຳຕາຍ ແລະມີແຕ່ 3 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ລອດຊີວິດມາໄດ້ ເວລາເຮືອເຂົາເຈົ້າຫຼົ້ມເມື່ອສອງມື້ກ່ອນ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງຂອງປະເທດຕູນີເຊຍ ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ.
ເຮືອລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼົ້ມຢູ່ທະເລເມດີແຕເຣນຽນເມື່ອສອງມື້ກ່ອນ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງລຸນຫຼັງເລີ້ມອອກເດີນທາງຈາກເມືອງທ່າຊູວາຣາ ໃນປະເທດລີເບຍ.
ຊາວປະມົງໄດ້ພົບ 4 ຄົນລອຍຢູ່ກັບແຜ່ນໄມ້ສອງທ່ອນແລະກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕູນີເຊຍຊາບ. ນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດ ໄດ້ຕາຍໃນເວລາຕໍ່ມາ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ. ອົງການກາແດງກ່າວວ່າ ເຮືອລຳດັ່ງກ່າວບັນທຸກຜູ້ຄົນຫຼາຍເກີນໄປ.
ນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ກ່າວວ່າ ນ້ຳໄດ້ເລີ້ມໄຫຼເຂົ້າເຮືອ ໃນຂະນະທີ່ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຍັງຫຼຽວເຫັນແສງໄຟຈາກແຄມຝັ່ງຢູ່. ໂທລະສັບຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາຫົວຊາ ຍ້ອນຜູ້ໂທລະສັບໄປນັ້ນບໍ່ສາມາດແຈ້ງໃຫ້ພວກກູ້ໄພລີເບຍຮູ້ວ່າ ເຮືອເຂົາເຈົ້າຢູ່ບ່ອນໃດແທ້.
ຜູ້ລອດຊີວິດຄົນນີ້ແລະອີກ 3 ຄົນ ໄດ້ລອຍຢູ່ໃນນ້ຳ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ກ່ອນທີ່ຊາວປະມົງມາພໍ້ເຂົາເຈົ້າ.
ເຮືອລຳນີ້ໄດ້ຫຼົ້ມໃນມື້ດຽວກັນກັບທີ່ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ສູນຂອງພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງຕຣີໂປລີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 44 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລີເບຍໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ລາຍງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ວ່າ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງລີເບຍໄດ້ຍິງປືນໃສ່ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະລອຍໜີ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ປະນາມການປະຕິບັດຕໍ່ພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວອາຟຣິກາທີ່ພະຍາຍາມຫຼົບໜີຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມຮຸນແຮງ ຈາກປະເທດລີເບຍໄປສູ່ຢູໂຣບ.
ຫຼາຍໆຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທະເລ ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປຍັງລີເບຍແລະໃຫ້ໄປຢູ່ຕາມສູນຄຸມຂັງຕ່າງໆທີ່ທຸກຍາກນັ້ນ. ເຮືອກູ້ໄພເອກກະຊົນ ທີ່ປະຕິບັດງານໂດຍອົງການການກຸສົນຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ ເມືອງທ່າຫຼາຍແຫ່ງໃນຢູໂຣບບໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົາເຈົ້າ.