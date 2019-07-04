ສະຫະລັດ ກຳລັງສະເຫລີມສະຫລອງບຸນວັນເອກະລາດຂອງຕົນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໂດຍມີການຍິງບັ້ງໄຟດອກຢ່າງເຮືອງເຮື່ອຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ, ການມາພົບພໍ້ກັນຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະໝູ່ເພື່ອນຢູ່ໃນປະຊາຄົມຕ່າງໆ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ ຕາມປະເພນີ ແລະການກ່າວຄຳປາໃສແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໂດຍປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ການຈັດງານບຸນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ແມ່ນເປັນການລະນຶກເຖິງການປະກາດເອກະລາດທີ່ໄດ້ມາຈາກອັງກິດໃນປີ 1776. ຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນ, ນະຄອນຫລວງປະເທດນັ້ນ ງານບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ດຶງດູດເອົາຜູ້ຄົນຫລາຍພັນຄົນ ມາຊົມການສະແດງຄອນເສີດ ແລະການຍິງບັ້ງໄຟດອກຢູ່ສະໜາມຫລວງ.
ປີນີ້, ປະທາທນາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ມີ "ງານເຄົາລົບຕໍ່ປະເທດອາເມຣິກາ" ຫລື "Salute to America" ເພີ້ມເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງອຳນາດຂອງທະຫານສະຫະລັດ, ໃຫ້ມີການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານຢູ່ເທິງແທ່ນບັນໄດຂອງອະນຸສອນສະຖານຂອງທ່ານລິງຄອນ.
"ມັນຈະເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງນຶ່ງ ຄັ້ງດຽວໃນຊົ່ວຊີວິດ!" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ມາກ ແອສເພີ (Mark Esper), ວ່າການລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແລ້ວ ແລະເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານລະດັບສູງສຸດຂອງປະເທດ, ນາຍພົນ ໂຈເຊັຟ ດັນຝອດ (Joseph Dunford), ປະທານເສນາທິການຮ່ວມໄດ້ຮັບວ່າຈະໄປຮ່ວມງານບຸນດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງປະທານາທິບໍດີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຊຶ່ງລວມມີ ວ່າການຮອງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບບົກ, ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອ, ວ່າການຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ອາກາດ, ຜູ້ບັນຊາການຂອງກອງບັນຊາການດ້ານການພັດທະນາຂອງກອງທະຫານມາຣິນ ແລະ ຜູ້ບັນຊາການໜ່ວຍທະຫານຍາມຝັ່ງຂອງສະຫະລັດ ກໍຈະໄປຮ່ວມງານນັ້ນເຊັ່ນກັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເວົ້າວ່າ ທຳນຽບຂາວຍັງໄດ້ເອົາປີ້ເຂົ້າຊົມງານ 5,000 ປີ້ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຄົນອື່ນໆອີກ ພ້ອມກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຕາມປະເພນີແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແມ່ນຮັກສາພາບພົດແບບຖ່ອມຕົວ ໃນການສະເຫລີມສະຫລອງວັນປະກາດເອກະລາດ ແລະພວກທີ່ຕຳໜິທ່ານທຣຳ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ທ່ານຈະຫັນເອົາງານບຸນດັ່ງກ່າວໄປເປັນ ການໂຮມຊຸມນຸມແບບໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງກະກຽມຫາສຽງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄືນອີກຢູ່ນີ້.
ໄດ້ມີຄຳຖາມອີກເຊັ່ນກັນ ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ ໃນການເອົາຍຸດໂທປະກອນທາງທະຫານ ແລະການເອົາທະຫານມາເພີ້ມເຂົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສະເຫລີມສະຫລອງບຸນນີ້.
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