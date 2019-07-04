ການເຈລະຈາກັນຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ມີທ່າທີວ່າຈະເປີດຄືນອີກໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ນີ້ວສ໌ (VOA News).
ທ່ານ ແລຣີ ຄັດໂລວ (Larry Kudlow), ຜູ້ອຳນວຍການສະພາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຢືນຢັນວ່າ "ທີ່ຈິງແລ້ວ, ການພົບປະເຈລະຈາກັນເຫລົ່ານັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ມີຂຶ້ນແທ້ໃນອາທິດຈະມາເຖິງນີ້.”
ເມື່ອຖືກວີໂອເອຖາມວ່າ ການພົບປະກັນນັ້ນຈະເປັນການສົນທະນາໜ້າ-ຕໍ່-ໜ້າຫລືບໍ່, ທ່ານ ຄັດໂລວ (Kudlow) ຕອບແບບໜັກແໜ້ນໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນຈະຖືກນຳພາໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າທາງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ,ທ່ານ Robert Lighthizer ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ Steven Mnuchin ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານການຄ້າຂອງພວກເພິ່ນ.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ພວກອາເມຣິກັນຈະເດີນທາງໄປຈີນບໍ່ ຫລືພວກຈີນຈະເດີນທາງຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ, ທ່ານຄັດໂລວ (Kudlow) ຕອບວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເທື່ອ."
ພາຍຫລັງໄດ້ພົບກັບປະທານປະເທດຈີນ, ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຢູ່ໃນເມືອງໂອສະກາຂອງຍີ່ປຸ່ນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາຜູ້ນຳປະເທດໃນກຸ່ມ G-20 ເປັນເວລາອັນຍືດຍາວໃນວັນສຸກຜ່ານມາແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກໍເວົ້າວ່າ ການສົນທະນາກັນທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການຄ້າຂອງປະເທດທັງສອງ ໄດ້ເລີ້ມມີຄືນອີກແລ້ວ ແລະ ສາຍພົວພັນກັບປັກກິ່ງ "ໄດ້ກັບຄືນເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິແລ້ວ."
ການຢຸດສູ້ລົບກັນໃນສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຈີນທີ່ມີມາເປັນເວລານານ 1 ປີນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ຈະບໍ່ເກັບພາສີສູງເຖິງ 25 ເປີເຊັນຕໍ່ສິນຄ້າຂອງຈີນເພີ້ມອີກໃນມູນຄ່າ 300 ຕື້ໂດລາ.
ຕອນເລີ້ມຕົ້ນກອງປະຊຸມກັບທ່ານທຣຳຢູ່ຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ ທ່ານ ສີ ເວົ້າວ່າ "ການຮ່ວມມືກັນ ແລະການໂອ້ລົມກັນ ແມ່ນດີກວ່າການຂັດແຍ້ງ ແລະສູ້ລົບກັນ."
ແຕ່ວ່າ ຜູ້ນຳຂອງຈີນທ່ານນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການຂໍໃຫ້ຍົກເລີກການລົງໂທດທາງດ້ານພາສີ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຕໍ່ສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າ 250 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຈີນໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນດ້ວຍການເກັບພາສີແບບເປັນການລົງໂທດ ຕໍ່ສິນຄ້າຂອງອາເມຣິກັນ ໃນມູນຄ່າ 110 ຕື້ໂດລານັ້ນໄດ້.
ທ່ານຄັດໂລວ (Kudlow) ເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ "ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍົກເລີກພານສີ ຢູ່ໃນການເຈລະຈາກັນນັ້ນ."