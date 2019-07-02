ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດສຣີລັງກາ ແລະອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຄວນຖືກຟ້ອງ ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕໍ່ມະນຸດຊາດ ທີ່ເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດລະເບີດໃນວັນ ບຸນອີສເຕີ້ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 258 ຄົນ ອີງຕາມໄອຍະການຂອງສຣີລັງກາ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ອີງຕາມ ອະທິໄອຍະການ Dappula de Livera ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທ່ານ Pujith Jayasundara ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Hemasiri Fernando ໄດ້ເມີນເສີຍຕໍ່ຂໍ້ມູນສືບລັບ ທີ່ໄດ້ຄາດການລ່ວງໜ້າໃນການໂຈມຕີ.
“ເຈົ້າໜ້າທີ່ 2 ທ່ານ ຄວນຈະຖືກນຳມາຂຶ້ນສານ ເພື່ອໄຕ່ສວນ ຄວາມຜິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຖານປ່ອຍປະລະເລີຍຕໍ່ໜ້າທີ່ ໃນການປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດການ ໂຈມຕີໃນວັນທີ 21 ເມສາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ de Livera ທີ່ໄດ້ຂຽນໄປຫາຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທີ່ຮັກສາການຊົ່ວຄາວນັ້ນ.
ທ່ານຂຽນຕໍ່ໄປວ່າ “ການລະເລີຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນເທົ່າກັບອັນທີ່ຊາບກັນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍນາໆຊາດວ່າ ແມ່ນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ມະນຸດຊາດ.”
ທ່ານ Fernando ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ແລະທ່ານ Jayasundara ກໍຖືກສັ່ງໃຫ້ພັກການ.
ໜ່ວຍສືບລັບຂອງອິນເດຍ ໄດ້ແບ່ງປັນລາຍງານໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຣີລັງກາຮູ້ ກ່ຽວກັບການແນເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ເພື່ອການໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 4 ເມສາຜ່ານມາ 2 ສັບປະດາ ກ່ອນການໂຈມຕີໃນວັນທີ 21 ເມສຜ່ານມານັ້ນ. ປະທານາທິບໍດີ Maithripala Sirisena ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດວ່າ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການ ຕາມທີ່ຂໍ້ມູນສືບລັບແຈ້ງມາ.
ທັງທ່ານFernando ແລະທ່ານ Jayasundara ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາ ທີ່ວ່າ ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຫົວຊາ ຕໍ່ຂໍ້ມູນສືບລັບ ໃນສອງສັບປະດາກ່ອນໜ້າການໂຈມຕີນັ້ນ.
ທ່ານ Jayasundara ໄດ້ບອກກັບຄະນະກຳມະການຂອງສະພາວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ສະເໜີວຽກນັກການທູດໃຫ້ທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານຍອມຮັບເອົາຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ໃນການລະເບີດຄັ້ງນີ້.
ທ່ານ Fernando ໄດ້ບອກຕໍ່ສະພາວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມາຊິກສະພາ ຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສີລັງກາ.
ທັງສອງທ່ານ ຕ່າງກໍໄດ້ກ່າວຫາ ທ່ານ Sirisena ວ່າ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການພຽງພໍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້.
ຫຼັງການໄດ້ມີການໃຫ້ການ ໂດຍທ່ານ Fernando ແລະທ່ານ Jayasundara ແລ້ວ
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາຜົນສະຫຼຸບຂອງຄະນະກຳມະການສະພາ.
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