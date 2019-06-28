ໃນທີ່ສຸດ ຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດປ່ຽນແປງຂອງລັດອໍຣິກັນກໍຖືກ ລົບລ້າງໃຫ້ໝົດໄປນັ້ນຍ້ອນນ້ຳມືຂອງຄົນພາຍໃນເອງ.
ສະພາສູງຂອງລັດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດດັ່ງກ່າວຄາດວ່າ ຈະຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ຈະໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ບັນດາອຸດສາຫະກຳຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆ ວ່າເຮັດໃຫ້ເກີດມີມົນລະພິດຈາກອາຍຄາບອນດາຍອອກ ໄຊ. ມາດຕະການດັ່ງກ່າວແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສະພາບການໂລກຮ້ອນເອົ້າເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.
ພວກສັງກັດພັກຣີພັບບິກັນໄດ້ພາກັນຍົກຍ້າຍໜີອອກຈາກລັດດັ່ງກ່າວ ແທນທີ່ຈະພາກັນໄປລົງຄະແນນສຽງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ນິຕິກຳນັ້ນບໍ່ໄປບໍ່ມາ.
ແຕ່ວ່າ ມັນແມ່ນສະມາຊິກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຄົນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ເຫັນດີນຳໝູ່ໃນເລື້ອງ ອຸດສາຫະກຳທີ່ຫິວກະຫາຍພະລັງງານຢູ່ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຂອງທ່ານ ທີ່ວ່າ ໃນທີ່ສຸດກໍເປັນຜູ້ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໂດຍເຮັດໃຫ້ມັນຕົກໄປ, ອີງຕາມຂ່າວສານໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າ ມັນແມ່ນສະມາຊິກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຄົນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ເຫັນດີນຳໝູ່ໃນເລື້ອງ ອຸດສາຫະກຳທີ່ຫິວກະຫາຍພະລັງງານຢູ່ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຂອງທ່ານ ທີ່ວ່າ ໃນທີ່ສຸດກໍເປັນຜູ້ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໂດຍເຮັດໃຫ້ມັນຕົກໄປ, ອີງຕາມຂ່າວສານໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ.
ການຕໍ່ສູ້ກັບວິກິດການທາງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍ. ໂດຍທີ່ມີບາງຄົນຄາຄະເນວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນເພີ້ມຂຶ້ນ 16 ເຊັນຕໍ່ກາລອນນຶ່ງ. ເຫດການໃນລັດອໍຣິກັນເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄັ້ງຫລ້າສຸດວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນ ເປັນເລື້ອງທີ່ຮັບບໍ່ໄດ້ສຳລັບພວກປ່ອນບັດ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງນັ້ນຫລາຍປານໃດ ແມ່ນກະທັ້ງພວກທີ່ສັງກັດໃນພັກ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ມີການເອົາບາດກ້າວເຄື່ອນໄຫວໃນເລື້ອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ກໍຍັງບໍ່ເຫັນດີນຳ.
ແຕ່ວ່າ ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ ເວົ້າວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະກັບມາ ບໍ່ໃນທາງໃດ ກໍທາງນຶ່ງ ແລະເຄື່ອງມືອື່ນໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກັສດັ່ງກ່າວອອກມາ ຈະເຮັດໃຫ້ມີລາຄາທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຈ່າຍສູງກວ່ານັ້ນໄປອີກ.
ໂຄງການທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ການວາງຂີດຈຳກັດ-ແລະ-ການຄ້າ ຫລື cap-and-trade ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການປ່ອຍອາຍຄາບອນດາຍອອກໄຊທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນເອົ້າຂຶ້ນນັ້ນອອກມາ ຍ້ອນມີອຸດສາຫະກຳທີ່ເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພີງທີ່ຜະລິດຈາກຊາກພືດ ແລະສັດນັ້ນ.
ລັດດັ່ງກ່າວຈະວາງຂອບເຂດຈຳກັດ, ຫລື cap ຊຶ່ງແປວ່າຝາປິດ ນັ້ນ ຕໍ່ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຢູ່ທົ່ວລັດ. ໂຮງຜະລິດພະລັງງານ, ໂຮງງານຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆ ແລະບໍລິສັດອື່ນໆ ທີ່ເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພີງທີ່ຜະລິດຈາກຊາກພືດ ແລະສັດສາມາດຊື້ຄ່າອັດຕາໃນການເຮັດໃຫ້ມີມົນລະພິດ ແລະສາມາດ ແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍອັດຕານັ້ນກັບບໍລິສັດອື່ນ ທີ່ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຂອງເຂົ້າເຈົາລົງແລ້ວ ແລະມີສ່ວນເກີນຢູ່. ຂີດຈຳກັດດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຫລຸດລົງໄປເລື້ອຍໆ ເມື່ອໃນທີສຸດ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆທັງໝົດ ຕັດມົນລະພິດລົງ.