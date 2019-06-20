ມັນມີ “ຫຼັກຖານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື” ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ອົງມົງກຸດ ຣາຊະກຸມມານ ຊາອຸດີ ອາ
ຣາເບຍ ໂມຮຳມັດ ບິນ ຊາລມານ ກັບການຄາດຕະກຳ ນັກຂ່າວທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ
ທ່ານ ຈາມາລ ຄາຊອກກີ ໃນກົງສຸນຂອງລັດຖະບານ ຣີຢາດ ທີ່ນະຄອນ ອິສຕັນບູລ
ປະເທດ ເທີກີ ເມື່ອເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ອີງຕາມການສະຫຼຸບ ຂອງນັກສືບສວນສອບ
ສວນ ສິດທິມະນຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານນາງ ແອກເນັສ ຄາລາມາດ, ຜູ້ຂຽນລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຄາດຕະກຳ ແບບ
ຮວບຮັດຕັດຕອນ ສຳລັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍງານ ສະບັບໃໝ່
ຍາວ 101 ໜ້າ ຫລັງຈາກການສືບສວນສອບສວນ 6 ເດືອນວ່າ ທ່ານ ຄາຊອກກີ ແມ່ນ
“ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຄາດຕະກຳໂດຍເຈຕະນາ ແລະ ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ເປັນ
ການຄາດຕະກຳ ແບບຮວບຮັດຕັດຕອນ ທີ່ລັດຖະບານ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເປັນຜູ້ຮັບ
ຜິດຊອບ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສິດທິມະນຸດສາກົນ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວນມີການວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ຊັບສິນສ່ວນຕົວຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດຂອງອົງມົງກຸດ “ຈົນກວ່າ ແລະ ນອກຈາກວ່າຈະມີການສະໜອງຫຼັກຖານ ແລະ
ຂໍ້ພິສູດ ທີ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການສັງຫານນີ້.”
ທ່ານນາງ ຄາລາມາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ
ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນຄະດີອາຍາຢ່າງເປັນທາງການ
ກ່ຽວກັບ ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ຄາຊອກກີ ອາຍຸ 59 ປີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ.
ແຕ່ລັດຖະມົນຕີ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ປະຕິເສດລາຍງານດັ່ງກ່າວວ່າ ບໍ່ມີ “ມູນ
ຖານ” ແລະ ໄດ້ສົງໄສຕໍ່ຄວາມເປັນກາງຂອງທ່ານນາງ ຄາລາມາດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທ່ານ ອາແດລ ອາລ ຈູແບ ໄດ້ກ່າວໃນ
ທວິດເຕີໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ບົດລາຍຂອງຜູ້ລາຍງານໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ມີການ
ກ່າວຫາທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ແລະ ບໍ່ມີມູນຖານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການສົງໄສກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື
ຂອງມັນ.”
ທ່ານ ຄາຊອກກີ ໄດ້ຂຽນບົດຄວາມໃຫ້ໜັງສືພິມທີ່ວິຈານອົງມົງກຸດ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ປົກຄອງ
ໃນປັດຈຸບັນ ຂອງປະເທດ, ທີ່ໄດ້ຕີພິມ ໃນໜັງສືພິມ Washington Post.
ທ່ານນາງ ຄາລາມາດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ ຕາມອຳນາດໃນຖານະ
ເປັນຜູ້ລາຍງານພິເສດນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີການສະຫຼຸບທີ່ວ່າ “ ອົງມົງກຸດ ມີຄວາມຜິດ
ໃນການສັງຫານ ແລະ ຫັ່ນສົບຂອງທ່ານ ຄາຊອກກີ ດ້ວຍເລື່ອຍ. ສົບຂອງທ່ານ ແມ່ນບໍ່
ເຄີຍຖືກພົບເຫັນເລີຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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