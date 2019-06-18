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ອະ​ດີດ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ອີ​ຈິບ ທີ່​ຖືກ​​ຄຸກ ມາ​ແຕ່​ປີ 2013 ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢູ່​ໃນ​ສານ ມື້​ວານນີ້ ແລະ ​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ຝັງ ໃນ​ມື້​ນີ້

ພາບຂອງທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ມໍ​ຊີ, ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ຂອງ​ອີ​ຈິບ ທີ່​ຖືກ​ປົດ​ອອກຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ແລະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ສານ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ 17 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019 ນັ້ນ.

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ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ, ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ມໍ​ຊີ, ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢ່າງ​ເປັນປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແລະ​ຖືກ​ປົດ​ອອກຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມານັ້ນ ໄດ້​ເຖິງ​ແກ່​ມໍ​ລະ​ນະ​ກຳ​ແລ້ວໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີຂອງ​ສານ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ມໍ​ຊີ​ອາ​ຍຸ 67 ປີ​ທ່ານນັ້ນ ຫາກໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ສານ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນໄຄ​ໂຣ ໃນ​ການ​ໄຕ່​ສວນ​ຄະ​ດີຂອງ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ເປັນ​ສາຍ​ລັບສອດ​ແນມໃນ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ລົ້ມ​ລົງ​ນັ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ມໍ​ຊີໄດ້ເວົ້າ 5 ນາ​ທີ​ ​ຢູ່​ໃນ​ກົງຂັງ​ແກ້ວ​ທີ່​ຂັງ​ທ່ານ​ໄວ້​ນັ້ນ ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງທີ່​ມີ​ການ​ດຳເນີນຄະ​ດີ ຢູ່ນັ້ນ ແລະ​ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ນາ​ທີ ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ລົ້ມ​ລົງ​ຢູ່​ກັບພື້ນ.

ອງ​ກຸ່ມພະ​ລາ​ດອນ​ພາບ​ມຸ​ສ​ລິມ ແລະ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນທ່ານ ມໍ​ຊີ ໄດ້​ຍົກ​ຮູບ​ຂອງ​ທ່ານ​ຂຶ້ນ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ ມີ​ຄຳ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ທະ​ຫານ​ຢູ່​ໃນ​ໂທ​ລະ​ພາບ TV ຢູ່​ວັດ​ອິ​ສ​ບາມ Raba El-Adwyia ໃນ​ນະ​ຄອນ ໄຄ​ໂຣວັນ​ທີ 3 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2013
ອງ​ກຸ່ມພະ​ລາ​ດອນ​ພາບ​ມຸ​ສ​ລິມ ແລະ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນທ່ານ ມໍ​ຊີ ໄດ້​ຍົກ​ຮູບ​ຂອງ​ທ່ານ​ຂຶ້ນ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ ມີ​ຄຳ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ທະ​ຫານ​ຢູ່​ໃນ​ໂທ​ລະ​ພາບ TV ຢູ່​ວັດ​ອິ​ສ​ບາມ Raba El-Adwyia ໃນ​ນະ​ຄອນ ໄຄ​ໂຣວັນ​ທີ 3 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2013

ໂທ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ລັດ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານມໍ​ຊີ ໄດ້ຖືກ​ນຳ​ສົ່ງ​ໄປ​ໂຮງ​ໝໍ ແຕ່​ວ່າ ກໍໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິ​ດ​ເມື່ອ​ໄປເຖິງ​ທີ່ນັ້ນ ຍ້ອນ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ​ເປັນ​ໂຣກ​ຫົວ​ໃຈ​ຫລົ້ມ​ແຫລວ.

ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ຝັງ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້​ນີ້.

ທ່ານມໍ​ຊີ, ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ດົນ​ມາ​ແລ້ວ ເຄີຍເປັນ​ຜູ້​ສຳ​ຄັນ​ສູງ​ສຸດ​ຜູ້​ນຶ່ງຂອງ​ກຸ່ມພະ​ລາ​ດອນ​ພາບ​ມຸ​ສ​ລິມຫລື Muslim Brotherhood ໄດ້ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ໃນ​ປີ 2013 ໂດຍພວກ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ ພາຍ​ຫລັງທີ່​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃຫຍ່ ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ທ່ານ.

ພັກ​ເສ​ລີ​ພາບ ແລະຍຸ​ຕິ​ທຳ​ ຂອງ​ກຸ່ມ​ພະ​ລາ​ດອນ​ພາບມຸ​ສ​ລິມ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ຕົນໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ພວກ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອີ​ຈິບເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່ “ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດໄປ ແບບເທື່ອ​ລະ​ເລັກ ​ລະ​ນ້ອຍ​ຢ່າງ​ຈົງ​ໃຈ” ຂອງ​ທ່ານ​ມໍ​ຊີ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ "ໄດ້​ກັກ​ຢາຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້ ແລະ​ເອົາ​ອາ​ຫານ ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ຕາ​ຢາກກິນ​ ໃຫ້​ທ່ານ​ກິນ. ທ່ານບໍ່​ໄດ້ຮັບສິດ​ທິມະ​ນຸດຂັ້ນພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ສຸດ.” ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ປວງ​ຊົນ​ໄປເຕົ້າ​ໂຮມກັນຢູ່​ໃນ​ພິ​ທີ​ສົ່ງ​ສະ​ການຂອງ​ທ່ານໃນ​ອີ​ຈິບ ແລະຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ອີ​ຈິບ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່ເປັນ​ຜູ້​ນຳໝູ່ ​ຂອງ​ກຸ່ມພະ​ລາ​ດອນ​ພາບມຸ​ສ​ລິມ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ລອນ ດອນ ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ຊູ​ແດນ (Mohammed Sudan) ກ່າວ​ວ່າ "ນີ້​ຄື​ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ​ແບບມີ​ການ​ຄຳ​ນວນ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ. ນີ້​ເປັນ​ການ​ຕາຍ​ໄປ ເທື່ອ​ລະ​ເລັກ​ ລະ​ນ້ອຍ."

ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ທ່ານ​ມໍ​ຊີ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ແລ້​ວ, ພວກທະ​ຫານ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ​ກໍ​ໄດ້ເອົາ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຄົນ​ນັ້ນ ​ໄປ​ຂັງ​ຄຸກ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່ທ່ານ​ຖືກ​ຂັງ​ ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2013 ແລະ​ການ​ທັບ​ມ້າງ​ກຸ່ມ​ພະ​ລາ​ດອນ​ພາບມຸ​ສ​ລິມໄດ້​ເລີ້ມ​ແຕ່ ນັ້ນ ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

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