ປະຊາກອນໂລກ ພວມເພີ້ມຂຶ້ນໃນລະດັບຊ້າໆ ແຕ່ກໍຍັງຄາດວ່າ ຈະສູງເຖິງຈຸດສູງສຸດ
ເກືອບ 11 ພັນລ້ານຄົນ ໃນທ້າຍສັດຕະວັດນີ້.
ການເພີ້ມຂຶ້ນໃນຄວາມຄາດຫວັງຂອງການມີຊີວິດຍືນຍາວແລະການຫຼຸດລົງຂອງ
ການເກີດໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ ໝາຍເຖິງຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ ຈະແມ່ນຍຸຕິການ
ຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃນປີ 2100 ອີງຕາມລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຫ້ອງການດ້ານເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຄາດຄະເນ
ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ ໃນທຸກໆສອງປີ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະດັບ
ການເກີດ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະຫຼຸດລົງຈາກລະດັບສະເລ່ຍ 2.5 ຂອງອັດຕາການເກີດ
ຕໍ່ແມ່ຍິງໃນທຸກມື້ນີ້ເປັນ 1.9 ຕໍ່ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ພາຍໃນປີ 2100. ອັດຕາສະເລ່ຍ
ຂອງການເກີດ 2.1 ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ເພື່ອຈະໃຫ້ຈຳນວນປະຊາກອນ
ຢູ່ເກົ່າ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ການຫຼຸດລົງຂອງການເກີດ ຈະບໍ່ມີຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ອີງຕາມລາຍງານທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້. ປະຊາ
ກອນໃນເຂດໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນເກືອບ 2 ເທົ່າ ໃນປີ
2050.
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