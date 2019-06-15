ພັກເດໂມແຄຣັດ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການໂຕ້ວາທີຮອບທຳອິດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020 ໂດຍຈະໃຫ້ພວກຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ 20 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນເປັນເວລາສອງຄືນ.
ບັນດາຜູ້ສະໝັກຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ ກຸ່ມລະສິບຄົນ ໃນການໂຕ້ວາທີ ທີ່ນະຄອນໄມອາມີ ລັດຟລໍຣິດາ ໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 26 ແລະ 27 ເດືອນມິຖຸນາ ໂດຍຈະມີຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄະແນນນິຍົມນຳໜ້າ ໃນປັດຈຸບັນ ຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຂຶ້ນໂຕ້ວາທີໃນຄືນທີສອງ.
ໃນກຸ່ມຂອງທ່ານນັ້ນກໍຈະມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນນຳໜ້າໃນຂັ້ນຕົ້ນໆຫຼາຍຄົນຮວມທັງສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດເວີມອນທ໌ ທ່ານເບີນີ ແຊນເດີຣສ໌ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ ທ່ານນາງຄາມາຣາ ແຮຣິສ ແລະເຈົ້າເມືອງ ເມືອງເຊົ້າເບັນດ໌ ລັດອິນດຽນນາ ທ່ານພີດ ບູດີເຈັດ.
ສຳລັບການໂຕ້ວາທີໃນຄືນທຳອິດນັ້ນ ແມ່ນຈະປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດແມັສຊາຈູແຊັສ ທ່ານນາງເອລີຊາແບັດ ວໍເຣັນແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດນິວເຈີຊີ ທ່ານຄໍຣີ ບຸກເກີ ພ້ອມທັງອະດີດສະມາຊິກສະພາຈາກລັດເທັກຊັສ ທ່ານເບໂຕ້ ໂອຣວກ.
ຜູ້ສະໝັກທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມທັງ 20 ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງຄືນ ໂດຍຕາໜ່າງໂທລະພາບ NBC ຊຶ່ງຈະເປັນຜູ້ອອກອາກາດ ການໂຕ້ວາທີ ພ້ອມກັບໂທລະພາບ MSNBC ແລະໂທລະພາບ Telemundo. ຊື່ຂອງຜູ້ສະໝັກແມ່ນຖືກຈົກສະຫຼາກເອົາ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກຜູ້ສະໝັກມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນສອງກ່ອງ ຄືພວກທີ່ມີຄະແນນນິຍົມສູງແລະພວກທີ່ມີຄະແນນນິຍົມບໍ່ຫຼາຍ ໂດຍພະຍາຍາມຈະແບ່ງພວກທີ່ມີຄະແນນນິຍົມສູງ ໃຫ້ເທົ່າໆກັນ ໃນການໂຕ້ວາທີທັງສອງຄືນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ