ເຮືອບິນລົບຂອງອິສຣາແອລໄດ້ໂຈມຕີຄ້າຍແຫ່ງຕ່າງໆຂອງກຸ່ມຮາມາສໃນເຂດກາຊາ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງຈະຫຼວດເຂົ້າໄປໃສ່ພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສາສະໜາຢິວ.
ກອງທັບອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ເຮືອບິນອາຍພົ່ນແລະເຮືອບິນລົບຂອງຕົນໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ໃນຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງ ແລະຕຶກອາຄານກອງທັບເຮືອຂອງກຸ່ມຮາມາສເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຮາມາສໃນທົ່ວເຂດແຫຼມກາຊາ.”
ທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ.
ໃນເວລາທີ່ມີການຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີນັ້ນ ພວກນັກຮຽນ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ເມືອງຊະເດຣັອດ (Sderot) ຍ້ອນພາກັນກັບຄືນໄປຢາມບ້ານ ໃນໂອກາດວັນພັກບຸນ ຊັບບາດ ຂອງສາສະໜາຢິວ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍ ຂອງກຸ່ມຮາມາສຫຼາຍແຫ່ງໃນເຂດກາຊາ ຮວມທັງໃນອັນທີ່ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ເປັນອຸໂມງຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສໃນແລງວັນພຸດຜ່ານມາ. ມີການຍິງຈະຫຼວດອີກລູກນຶ່ງ ໄປໃສ່ພາກໃຕ້ ຂອງອິສຣາແອລ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້.
ການຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສ ແມ່ນໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທີ່ອິສຣາແອລ ບໍ່ໃຫ້ພວກຊາວປະມົງປາແລສໄຕນ໌ ຫາປາຢູ່ໃນທະເລເມດີແຕເຣນຽນ ໂດຍມີການສົ່ງບານລູນໄຟໄປຍັງເຂດພາກໃຕ້ອິສຣາແອລ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທົ່ງຫຼາຍແຫ່ງລຸກໄໝ້ເປັນໄຟ.
ນີ້ແມ່ນເປັນການຍິງໂຈມຕີກັນ ດ້ວຍຈະຫຼວດເທື່ອທຳອິດ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມການຢຸດຍິງທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍອີຈິບໃນເດືອນແລ້ວທີ່ເຮັດໃຫ້ການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກເປັນເວລາ 2 ມື້ຍຸຕິລົງ.
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