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ນຍ​ ລາວ ​ຢືນຢັນ ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ 8 ມາດ​ຕະ​ການ ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ​ໃນ​ປີ 2019

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ​ປ​ປ ລາວ ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີລາວ​ຢືນຢັນ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ 8 ມາດ​ຕະ​ການ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ພາຍ​ໃຕ້
​ເປົ້າ​ໝາຍ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລ​າວ​ໃນ​ປີ 2019 ໃຫ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​
ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 6.5 ເປີ​ເຊັນ ຂຶ້ນ​ໄປ. ຊຶ່ງ​ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ນັກ​ຂ່າວ ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ
​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ສະ​
ຫ​ລຸບ​ວຽກ​ງານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສົ່ງ​ເສີ​ມ ແລະ​ຄຸ້​ມ​ຄອງ​ການ​ລົງ​ທຶນ ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ຂັ້ນ
​ແຂວງ ແລະ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປະ​ຈຳ​ສົກ​ປີ 2018 ເມື່ອ​ບໍ່​ນານ​ມາ​ນີ້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ
​ຈັນ ວ່າ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ 8 ມາດ
​ຕະ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແຫ່ງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ປີ 2019 ເພື່ອ​ຮັບ​
ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່​ວ່າ ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃນ​ລາວ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂ​ຕ​ເພີ້ມ
​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 6.5 ເປີ​ເຊັນ ຂຶ້ນ​ໄປ ເມື່ອ​ທຽບໃສ່ປີ 2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລາວ​ໃນ​ປີ​ 2018 ທີ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ໃນ​ອັດ​ຄາ
​ສະ​ເລ່ຍ 6.5 ເປີ​ເຊັນ ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ສ​ະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ທີ່​ອັດ​ຕາ​
ສະ​ເລ່ຍ 7 ເປີ​ເຊັນ​ນັ້ນ ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ມີ​ສາ​ເຫ​ດ​ມາ​ຈາກ​ບັນ​ຫາ​ໜີ້​ສິນ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ
ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບັນ​ຫາ​ຖານ​ລາ​ຍ​ຮັບ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ບໍ່​ແນ່ນອນ ແລະ​ການ​
ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແລ້ວ ​ຍັງ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນ​ຈາກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ
8 ມາດ​ຕະ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຕ່ຳ​ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ທອງ​
ລຸນ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ມາດ​ຕະ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ນີ້ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ລົງ​ເລິກ​ເທື່ອ ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຍັງ​
ບໍ່​ທັນ​ໄວ​ປານ​ໃດ​ເທື່ອ ກະ​ຊວງ​ໃດ​ເຮັດ​ອັນ​ໃດໆ ຂະ​ແໜງ​ການ​ການ​ໃດ​ເຮັດ​ອັນ​ໃດໆ
ໄດ້​ເວົ້າ​ແຈ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ມະ​ຕິ​ຂອງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຫັ້ນນະ ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ນີ້​ລະ​ເຊັນ ໄປ​ໃຫ້​ແຕ່
​ລະຂະ​ແໜງ​ການ​ເຮັດ​ຫັ້ນ ມີ​ແລ້ວ​ເຮັດ​ຊະ​ບາດ​ນີ້ ປີ 2019 ເລີ້ມ​ເຮັດອັນ​ນີ້​ເຂົ້າ​ເລິກ
​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ອັນນີ້ ເພາະ​ວ່າ​ແຕ່​ລະ​ມາດ​ຕະ​ການ ມັນ​ປົກ​ຄຸມ​ໃນ​ການ​ສ້າງ
​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ
​ເຮົາ​ກ້າວ​ໜ້າໄປ.”

ໂດຍ 8 ມາດ​ຕະ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ກໍ​ຄື​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເສດ​
ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ ໃຫ້​ມີ​ສະ​ຖ​ຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະ​ບົບ​
ການ​ເງິນ ແລະ​ງົບ​ປະ​ມານ​ລັດ​ ໃຫ້​ແຂງ​ແຮງດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ກົນ​ໄກ​ໃນ​ການ​ເກັບ
​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ແລະ​ໂປ່ງ​ໄສ​ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ​ຕາ​ໃຫ້​ມີສະ​ຖຽນ​ລະ
​ພາບ ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍດອກ​ເບ້ຍ​ຕ​າມ​ກົນ​ໄກ​ຕະ​ຫຼາດ ປັບ​ປຸງສະ​ພາ​ວະ​ແວດ​ລ້ອມ
​ໃຫ້​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນຈ​າກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​
ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ ​ແລະພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ໂດຍ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິ​ນຄ້າ​ເພື່ອ​ຊົມ
ໃຊ້​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ໄດ້​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

ສຸມ​ໃສ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້າ​ນ​ວັດ​ທະ​ນາ​ທຳ​ສັງ​ຄົມ ແລະ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ ຄົ້ນ​
ຄ​ວ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ ແລະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຢ່າງ​ຍື​ນ​ຍົງ​ໃຫ້​ເປັນ
​ແຜນ​ການ ແລະ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ​ຖະ​ການຕາມ​ລະບຽບ​
ກົດ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ທີ່​ແນ​ໃສ່​ການ​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ໃຫ້​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ
ສະ​ເໜີ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ ແລະ​ສະ​ພາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃ​ຫ້ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາການປັບ​ປຸງ​ນິ​ຕິ​ກໍາ
ໃຫ້​ສອດ​ຄ້ອງ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ໂຕ​ຈິງ ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສະ​ຖຽນ​ລ​ະ​ພາບ​ທາງ​ການ​ເມືອງ
ແລະ​ຄວາມ​ເປັນ​ລ​ະ​ບຽບຮຽບ​ຮ້ອຍ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄັກ​ແນ່.

ທາງ​ດ້ານ​ຄະ​ນະ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ໄດ້​ສະ​ຫລຸບ​ສະ​ພາ​ວະ​ທາງ​ເສດ​
ຖ​ະ​ກິດ​ໃນ​ປີ 2018 ຂອງ​ລາວ​ວ່​າ ມີ​ການ​ຂ​ະ​ຫຍາຍໂຕ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 6.5 ເປີ​ເຊັນ ໂດຍ
​ຫລຸດ​ລົງ​ຈາກ 6.9 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ 2017 ເພາະ​ວ່າ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​
ຜະ​ລິດ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ ໄດ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ແຜນ​ການ ແລະ​ຜົນຜະ​ລິດ​ດ້ານ​ແຮ່​ທາດ​ກໍ​ລົດ​ລົງ
2 ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2017 ສ່ວນ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ກໍ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ລ 3 ເປີ​ເຊັນ ຫາ 5 ເປີ​ເຊັນ
ຈາກ​ການ​ປັບ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ສິນ​ຄ້າ​ນຳເຂົ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ບໍ່​ສາ​
ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ລາ​ຄາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ນັ້ນ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 6.5 ເປີ​ເຊັນ
ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຍອດ​ຜ​ະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ລວມ​ພ​າຍ​ໃນ GDP ໃນ​ປີ 2018 ສາ​ມາດ​ຖົວ
​ສະ​ເລ່ຍເປັນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນທີ່​ລະ​ດັບ 2,599 ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ ຊຶ່ງ​
ສູງກວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ໄວ້​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 2,536
ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່​ຄົນ​ຕໍ່​ປີ ໂດຍ​ພ​າກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ 6 ເປີ​ເຊັນ ພາກ​
ບໍ​ລິ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ 7 ເປີ​ເຊັນ ແລະ​ພາກ​ກະ​ສິ​ກຳຂະ​ຫຍາຍໂຕ 2 ເປີ​ເຊັນ ຕາມ
​ລະ​ດັບ ເມືອ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2017 ​ທີ່ຜ່​ານ​ມາ.

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