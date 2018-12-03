ໂດຣນ ຄືເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງອາເມຣິກາ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່
ພາກໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ ສັງຫານ ຜູ້ບັນຊາການຄົນສຳຄັນຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ
ຕາລີບານ ຊຶ່ງແມ່ນການໂຈມຕີຢ່າງຂະໜານໃຫຍ່ໃສ່ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອັຟການິສຖານແລະກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ລະບຸວ່າ
ຊາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານນັ້ນ ແມ່ນທ້າວ Mullah Abdul Manan ໂດຍກ່າວວ່າ ລາວ
ໄດ້ຖືກສັງຫານຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານອີກ 4 ຄົນ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້, ໃນເຂດ Nawzad
ແຂວງ ແຮລແມນດ໌.
ຖະແຫຼງການຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ກ່າວວ່າ ທ້າວ ມານັນ ແມ່ນເປັນ “ເຈົ້າແຂວງຫຼັງສາກ”
ສຳລັບແຂວງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອັຟການິສຖານ ບ່ອນທີ່ກຸ່ມຕາລີບັນ ຄວບຄຸມ ຫຼື ຍາດແຍ່ງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະໄດ້ອະທິບາຍວ່າການຕາຍຂອງລາວວ່າ “ເປັນການສູນເສຍ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍພວກນີ້.”
ນອກນັ້ນແຂວງ ແຮລແມນດ໌ ແມ່ນຍັງເປັນສູນຮວມ ຂອງການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດທີ່ໃຫຍ່
ຂອງປະເທດ ແລະທ້າວມານັນ ແມ່ນເປັນຜູ້ຄວມຄຸມກອງທຶນສຳຄັນ ໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານ.
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