ວັນຄົບຮອບວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນຈົບມາອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ
ມື້ວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ມີການສະເຫລີມສະຫລອງກັນທົ່ວທຸກບ່ອນໃນ ສປປ ລາວ ແລະໃນ
ບັນດາສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ
ຢູ່ທາງສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈຳສະຫະລັດນັ້ນ,ໂດຍອີງຕາມຄວາມ
ສະດວກ, ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການສະເຫລີມສະຫລອງວັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວຂອງຊາດລາວ
ຂຶ້ນໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນສຸກທີ 30 ພະຈິກ ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາພີ່ນ້ອງຊາວລາວ
ອາເມຣິກັນ ແລະເພື່ອນມິດທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຂດນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນໄປຮ່ວມນຳ
ປະມານ 90 ຄົນ. ພາຍໃຕ້ການນຳພາໂດຍທ່ານ ໄມ ໄຊຍະວົງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ສ ປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະລັດ, ເມັກຊິໂກ ແລະການາດາ, ແລະທ່ານ ດຣ. ຂຽນ ພັນສຸ
ລິວົງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ການສະເຫລີມ
ສະຫລອງດັ່ງກ່າວແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ໄມ ໄຊຍະວົງ,
ຕິດຕາມດ້ວຍການຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ແລະການຟ້ອນລຳນຳກັນຕາມປະເພນີ
ລາວຢ່າງມ່ວນຊື່ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃນວັນຕໍ່ມາ ກໍຄືວັນເສົາ ທີ 1 ທັນວາ, ທ່າມກາງບັນຍາກາດອັນ
ໜາວເຢັນ ແລະພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົນ ພ້ອມທັງຝົນຕົກນັ້ນ ເວລາປະມານບ່າຍ
2 ໂມງກວ່າໆ ກໍມີການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິຂອງປະຊາຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ
ຈາກ 10 ກວ່າອົງການ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຈາກຫລາຍລັດ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະຖານເອກອັກຄະ
ລັດຖະທູດລາວໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອທຳການປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະ
ບານສປປລາວປ່ຽນແປງການປົກຄອງ ໃຫ້ມີຫຼາຍພັກຝ່າຍ ເລີກການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັ່ງ
ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີສິດເສລິພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະໃຫ້ຄົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດ
ໂດຍປາດສະຈາກຊາດອື່ນ.
ສ່ວນລາຍລະອຽດໃນການຈັດງານການສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນທີ 2 ທັນວາ ແລະການ
ໂຮມຊຸມປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິ ຂອງປະຊາຄົມລາວ-ອາເມຣິກັນ ນັ້ນ ທາງລາຍການຊີວິດ
ຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
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