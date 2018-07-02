ສະພາສູງ ສຫລ ສົນທະນາເລື້ອງ ສິດທິ ໃນການທໍາແທັ້ງລູກ ໃນຂະນະທີ່ ປ. ທຣໍາ ກໍາລັງ ຈະແຕ່ງຕັ້ງ ຄົນຂຶ້ນກໍາຕຳແໜ່ງໃນ ສານສຸູງສຸດ ຢູ່

ສິດທິໃນການແທັ້ງລູກໄດ້ເລີ້ມໂຜ່ຕົວຂຶ້ນມາ ເປັນຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ໃນການສົນທະນາກັນ ໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້ ລະຫວ່າງພວກສະມາຊິກສະພາສູງ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຮັບຮອງ
ເອົາຄົນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາໄດ້ເລືອກມາເປັນຜູ້ສຸດທ້າຍ ໃຫ້ກໍາຕໍາແໜ່ງໃນ
ສານສູງສຸດແທນຜູ້ພິພາກສາ ແອນໂທນີ ເຄນເນດີ ທີ່ໄດ້ລາອອກໄປບໍານານ ໃນທ້າຍ
ເດືອນແລ້ວນີ້.
ສະມາຊິກສະພາສູງມາເຣຍ ແຄນທ໌ແວລ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດວໍຊິງຕັນ ກ່າວຕໍ່
ລາຍການ Meet The Press ຂອງອົງການຂ່າວ NBC ວ່າ "ເພື່ອນຮ່ວມງານ ຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຢູ່ທາງສອງຟາກ [ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພົບບລິກັນ] ຮູ້ດີແລ້ວ
ວ່າການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງນີ້ ອາດເປັນການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ສໍາຄັນອັນນຶ່ງ ໃນຕະ
ຫລອດຊີວິດການທໍາງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າລົງຄະແນນສຽງ
ເລືອກເອົາຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຈະມາປ່ຽນບັນທັດຖານທາງກົດໝາຍອັນກ່ອນ ມັນອາດຈະເປັນ
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ້າວໄປສູ່ ຈຸດຈົບຂອງອາຊີບວຽກງານ."
ການແທັ້ງລູກໄດ້ກາຍມາເປັນເລື້ອງທີ່ຖືກກົດໝາຍຢູ່ໃນທົ່ວອາເມຣິກາ ນັບແຕ່ມີການຕັດ
ສິນທີ່ເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນຂອງສານສູງສຸດໃນປີ 1973 ທີ່ໃຫ້ Roe ຊະນະ Wade. ການ
ຕັດສິນໃນຄັ້ງຕໍ່ໆມາ ຂອງສານສູງສຸດໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິດຂອງແມ່ຍິງທີ່ຈະເອົາລູກອອກ ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ໃນຂະນະທີ່ເປັນຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016 ນັ້ນ ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານມີເຈດຕະນາ ຢ່າງຊັດເຈນ ທີ່ຈະປູທາງ ໃຫ້ມີການຕ່າວປີ້ນກົດໝາຍກ່ຽວກັບ
Roe ຊະນະ Wade ນັ້ນ ໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງນັກກົດໝາຍທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມທາງດ້ານ
ສັງຄົມ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງ ຈະເຊື່ອວ່າ ສານສູງ ໄດ້ກະທໍາຜິດ ໃນຕອນທີ່ທໍາການຕັດສິນ ໃນປີ
1973 ນັ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ທໍາການໂຕ້ວາທີກັບ ທ່ານນາງ ຮີລລາຣີ ຄລິນຕັນ ທີ່ເປັນຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກ
ຕັ້ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ທ່ານທຣໍາເວົ້າວ່າ "ສິ່ງນັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະມັນຈະເກີດຂຶ້ນ
ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ, ຕາມຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ເພາະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງເອົາເລື້ອງ
ຄວາມເປັນທໍາໃນການສະໜັບສະໜຸນ ການມີຊີວິດ ຫລືຕ້ານການແທັ້ງລູກເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ
ສານ."
ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນການໃຫ້ສໍາພາດທີ່ອອກທາງໂທລະພາບໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທ່ານທຣໍາໄດ້
ບອກອົງການກ່າວໂທລະພາບ ຟັອກສ໌ນີວສ໌ (Fox News) ວ່າທ່ານ "ອາດຈະ" ບໍ່ບອກຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກທ່ານວ່າ ຄວນຈະລົງຄະແນນສຽງແບບໃດ ໃນເລື້ອງ Roe ກັບ
Wade, ໂດຍກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ທ່ານກໍາລັງເອົາ “ຄົນທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມໄປຢູ່" ໃນສານ.
ສະມາຊິກສະພາສູງບາງທ່ານທີ່ຕ້ານກັບສິດໃນການແທັ້ງລູກກ່າວວ່າ ບໍ່ວ່າທ່ານ ທຣໍາ ຈະ
ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໃດກໍຕາມ ແລະບໍ່ວ່າຄົນພວກນັ້ນຈະອຽງໄປທາງຂວາໄກຫລາຍປານໃດກໍຕາມ
ການປ່ຽນແປງໃນທີ່ສຸດຂອງອົງປະກອບທາງດ້ານອຸດົມການຂອງສານສູງສຸດ ມັນບໍ່ມີການ
ຮັບປະກັນໃດໆ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງການຕັດສິນເລື້ອງການແທັ້ງລູກ ຫລືເລື້ອງຕ່າງໆ
ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນອັນອື່ນ.
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