ກຸ່ມພັນທະມິດທີ່ນຳພາໂດຍ ນັກສອນສາສະໜາຊີໄອທ໌ ຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດ ມຸກຕາດາ
ອາລ-ຊາເດີຣ໌ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃນອີຣັກ.
ດ້ວຍການນັບບັດເກືອບທັງໝົດແລ້ວນັ້ນ ກຸ່ມພັນທະມິດເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການປະຕິຮູບ ຂອງທ່ານອາລ-ຊາເດີຣ໌ ມີຄະແນນນຳໜ້າຢູ່ໃນ 6 ຂົງເຂດ ຕິດຕາມດ້ວຍກຸ່ມ ທີ່ນຳພາ
ໂດຍທ່ານ ຮາດີ ອາລ-ອາມີນີ ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງທະຫານບ້ານອີຣັກ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄຮເດີ ອາລ-ອາບາດີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ສະຫະລັດ
ຕາມຫຼັງທັງສອງພັກມາຕິດໆ ແຕ່ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊາວອີຣັກ ເຄົາລົບຜົນຂອງການນັບ
ຄະແນນສຽງ.
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ອາລ-ຊາເດີຣ໌ ຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ໂຮມກັນຕາມທ້ອງ
ຖະໜົນ ໃນນະຄອນແບັກແດດເພື່ອສະແດງຄວາມດີໃຈ ໃນຂະນະທີ່ປະກາດ ຜົນການ
ນັບຄະແນນບາງສ່ວນ. ບາງພວກກ່າວວ່າ ມັນເປັນເລີ່ມຕົ້ນ “ບົດໃໝ່ສຳລັບຊາວອີຣັກ,”
ໃນຂະນະທີ່ບາງກຸ່ມເອີ້ນວ່າ ມັນເປັນການສິ້ນສຸດລົງຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ທ່ານອາລ-ຊາເດີຣ໌ ບໍ່ໄດ້ລົງສະໝັກເພື່ອເອົາບ່ອນນັ່ງໃນສະພາ ແລະບໍ່ສາມາດເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ ແຕ່ຍ້ອນການເປັນຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມພັນທະມິດການເມືອງ, ທ່ານ
ຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດສູງໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຕົກລົງຕ່າງໆ ແລະການແລກ
ປ່ຽນເພື່ອຈັດຕັ້ງລັດຖະບານອີຣັກ.
ທ່ານອາລ-ຊາເດີຣ໌ ແມ່ນຮູ້ກັນໃນນາມນັກສອນສາສະໜາຊີໄອທ໌ ທີ່ກ້າປາກກ້າເວົ້າ ທີ່ກຳລັງທະຫານບ້ານຂອງທ່ານໄດ້ຕໍ່ສູ້ ທັງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະກຳລັງສະຫະລັດທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນອີຣັກ ເມື່ອປີ 2003 ນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະເປັນບຸກຄົນທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ
ສາມາດທີ່ຈະສ້າງສາປະເທດຊາດຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກສົງຄາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນ.
ການເລືອກຕັ້ງໃນວັນເສົາ ແລ້ວນີ້ ແມ່ນເປັນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ເສຍໄຊ, ແຕ່ມີຜູ້ທີ່ໄປລົງຄະແນນສຽງປ່ອນບັດ ພຽງແຕ່ 44
ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ - ຊຶ່ງແມ່ນຕ່ຳສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຈອມຜະເດັດການອຊາດດາມ ຮຸສເຊນ
ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໃນປີ 2003.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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