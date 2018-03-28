ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີເຂດ 5 ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ຈັດເກັບລາຍຮັບ ຈາກພາສີອາກອນ
ຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ພັນ 963 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2018 ແຕ່ກໍເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ຫຼຸດລົງຈາກ
ປີ 2017 ກວ່າ 700 ຕື້ກີບ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສົມເພັດ ສີວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມພາສີອາກອນ ກະຊວງການເງິນຢືນຢັນວ່າ ກອງ
ຄຸ້ມຄອງພາສີເຂດ 5 ຊຶ່ງມີພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນເຂດ ແຂວງວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ໄຊສົມ
ບູນແລະນະຄອນວຽງຈັນນັ້ນ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາ
ກອນຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ພັນ 963 ຕື້ກີບ ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ
ຈະເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ຫຼຸດລົງຈາກປີ 2017 ກວ່າ 700 ຕື້ກີບ ກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງຄື ເປັນເປົ້າ
ໝາຍລາຍຮັບທີ່ສູງພໍສົມຄວນ ແລະການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງ
ແທ້ຈິງ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ທັງຈາກພະນັກງານພາສີແລະບໍລິສັດເອກກະຊົນ
ຜູ້ເສຍພາສີອາການຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານສົມເພັດໄດ້ໃຫ້
ການເນັ້ນຢ້ຳວ່າ“ຕົວເລກ ທີ່ຈະຕ້ອງ ໄດ້ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນສົກປີ 2018 ຖ້າ
ທຽບໃສ່ຕົວເລກ ໃນປີຜ່ານມາ ກໍເຫັນວ່າ ມີຄວາມສູງສົມຄວນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ທາງກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ 5 ຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ພ້ອມກັນ
ຈັດຕັ້ງວາງແຜນເພື່ອຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສຳເລັດ ໃນສົກປີ 2018 ນີ້
ແຕ່ທັງນັ້ນທັງນີ້ ມັນຮຽກຮ້ອງມາເຖິງຜູ້ປະກອບການ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຄ້າຂາຍ
ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຜ່ານແດນ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼືບຸກຄົນ ກໍຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນຍົກສະຖິຕິ
ສູງຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຫຼືລະບຽບການນຳກັນ.”
ສຳລັບແຜນການງົບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໃນສົກປີ 2018 ຂອງລັດຖະບານ
ລາວທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ລົງມະຕິຮັບ
ຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ ເມື່ອວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ
ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ ໃນມູນຄ່າ 25 ພັນ 452 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 17.02 ເປີເຊັນ
ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນຮວມພາຍໃນ (GDP) ແລະຈະຕ້ອງຄຸມລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ
32 ພັນ 809 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 21.94 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນຮວມພາຍໃນ
(GDP) ດ້ວຍໃນເວລາດຽວກັນ.
ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຈິບັດໄດ້ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ
ຂາດດຸນງົບປະມານໃນມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 7 ພັນ 357 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 4.92 ເປີເຊັນ ຂອງ
GDP ໃນປີ 2018 ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະມີມູນຄ່າຮວມ 149 ພັນ 471 ຕື້ກີບ ຫຼືປະມານ 18
ພັນ 100 ລ້ານໂດລາ ຫາກແຕ່ວ່າ ໃນແຜນການປີ 2017 ຜ່ານມາ ກໍປາກົດວ່າລັດຖະ
ບານລາວຂາດດຸນງົບປະມານ ໃນມູນຄ່າຮວມ 8 ພັນ 019 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 6.18 ເປີເຊັນ
ຂອງ GDP ໂດຍມີລາຍຈ່າຍພາກລັດ ໃນມູນຄ່າ 31 ພັນ 508 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 97.24
ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການປີ ຫາກແຕ່ວ່າ ລາຍຈ່າຍດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງບໍ່ຮວມເຖິງໜີ້ສິນທີ່ລັດ
ຖະບານໃຫ້ຊຳລະຄືນໃນທ້າຍປີ 2017 ແຕ່ຢ່າງໃດ ໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານຍັງ
ຕ້ອງຈັດຫາງົບປະມານອີກເຖິງ 6 ພັນ 216 ຕື້ກີບ ເພື່ອຊຳລະເງິນກູ້ ແລະພັນທະບັດ
ທັງໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວຂາດດຸນງົບປະມານຕົວຈິງເຖິງ
10.97 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ນັ້ນເອງ.
ທາງດ້ານທ່ານສົມດີ ສວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ
ການເງິນ ກໍຍອມຮັບວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 95 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນ
ການປີ 2017 ແລະປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ໄດ້ 96.65 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການປີ ໂດຍລາຍ
ຮັບທີ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍຄືຄ່າສຳປະທານໃນທຸລະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການ
ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໂດຍສະເພາະເໝືອງແຮ່ຄຳ ຢູ່ພູເບ້ຍແລະບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ໃນແຂວງ
ໄຊສົມບູນນັ້ນ ຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາວະຂາດທຶນ ຮວມກັນເກີນກວ່າ 200 ຕື້ກີບ
ອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນລາຍຮັບຈາກຄ່າສຳປະທານທຸລະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ຫຼຸດລົງນັ້ນ ກໍເພາະວ່າ
ໄດ້ມີການໃຊ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມຫຼຸດລົງ ໂດຍປະຊາຊົນລາວແລະບັນດາຫົວໜ້າ
ໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ໄດ້ພາກັນຫັນໄປຊົມໃຊ້ລະບົບ Line ແລະ Internet ທີ່ບໍ່ມີຄ່າ ໃຊ້
ຈ່າຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານລາວຫຼຸດລົງນັ້ນເອງ.
ທາງດ້ານທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ກໍຄາດວ່າເສດຖະກິດລາວ ຈະຂະຫຍາຍ
ຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 7 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018 ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017 ຫາກແຕ່ລັດຖະບານລາວ
ຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນທາງດ້ານເງິນທຶນໝຸນວຽນເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ຂອງ GPD ໂດຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 19 ເປີເຊັນ ຂອງ GPD ໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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