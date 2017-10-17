ແນວໂຮມຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງຜູ້ປົກຄອງລັດ ໃນວັນອາທິດ
ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງພັກສັງຄົມນິຍົມ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ໃນເວລານີ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງ
ນ້ອຍ 17 ຂອງ ທັງໝົດ 23 ລັດ ໃນທົ່ວປະເທດ.
“ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ຮັບຮູ້ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງໃນຂະນະນີ້ເທື່ອ. ພວກເຮົາກຳລັງ
ປະເຊີນໜ້າ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໃນປະເທດຂອງເຮົາ ໃນຂະນະນີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ທ່ານ Gerardo Blyde ຜູ້ອຳນວຍການຂອງໜ່ວຍໂຄສະນາຫາສຽງຂອງພັກ
ສະຫະພັນປະຊາທິປະໄຕໂຕະມົນ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ MUD ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານຍັງ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການກວດກາເບິ່ງຜົນຂອງການນັບຄະແນນສຽງທັງໝົດ.
ພັກຝ່າຍຄ້ານ ຊຶ່ງມີການທຳນາຍໄວ້ວ່າຈະໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງຢ່າງນ້ອຍ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງບ່ອນນັ່ງທັງໝົດນັ້ນ ໄດ້ຊະນະແຕ່ພຽງ 5 ລັດເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ການນັບຄະແນນສຽງ
ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໃນລັດ Bolivar ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ຈົນຮອດວັນຈັນ
ວານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ໄດ້ຊົມເຊີຍຜົນການເລືອກຕັ້ງວ່າ ເປັນໄຊຊະນະ “Chavismo” ທີ່ໝາຍເຖິງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາຕາມຊື່ຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານ Hugo Chavez.
“ມື້ນີ້, ຂະບວນການທ່ານ Chavez ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ” ໃຫ້ແກ່ພວກ
ຝ່າຍຄ້ານ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ໃນຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້
ຈາກທຳນຽບປະທານບໍດີ. “Chavismo ແມ່ນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ມັນຈະຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ
ແລະມັນແມ່ນໄຊຊະນະ.”
ທ່ານ Maduro ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ຄົນໄດ້ອອກໄປລົງຄະແນນສຽງ ແມ່ນຖືວ່າສູງ ມີປະມານ
61 ເປີເຊັນ ແລະໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ວ່າ “ປະຊາຊົນ Venezuela ແມ່ນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງສັນຕິພາບ ແລະປະຊາທິປະໄຕ ຜ່ານການລົງຄະແນນສຽງ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ສັນລະເສີນ ໃນອັນທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເອີ້ນວ່າ “ຄວາມກ້າຫານ
ແລະບຸກບືນ ແລະຄວາມໝາຍໝັ້ນຕັ້ງໃຈຂອງປະຊາຊົນ Venezuela ທີ່ພະຍາຍາມ
ໃນການໃຊ້ສິດທິຕາມກົດລັດຖະທຳມະນູນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ” ດ້ວຍການປ່ອນບັດ
ລົງຄະແນນສຽງ.
ແຕ່ວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍັງກ່າວວ່າ ສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຍິນ
ໂດຍກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງເສລີ ຫຼື ມີຄວາມ
ທ່ຽງທຳ ແລະໄດ້ກ່າວເຖິງຫຼາຍໆກໍລະນີຂອງການເລືອກຕັ້ງທີ່ຜິດຜົກກະຕິ ຍ້ອນຂາດ
ພວກພວກນັກສັງເກດການທີ່ເປັນ ແລະບໍ່ມີການປະກາດ ໃນນາທີສຸດທ້າຍທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງສະຖານທີ່ປ່ອນບັດ ການເຮັດບັດໃໝ່ ການບໍ່ມີເຄື່ອງຈັກປ່ອນບັດພຽງພໍ
ສຳຫຼັບເຂດທີ່ມີພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນຝ່າຍຄ້ານ, ແລະຂາດການກວດກາດ້ານເທັກນິກ
ຕໍ່ອັນທີ່ຄະນະກຳມະການນັບຄະແນນສຽງ ພາກັນນັບບັດນັ້ນ.
ພັກຝ່າຍຄ້ານ MUD ແມ່ນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມລັດ Miranda ໃນພາກກາງຂອງປະເທດ
ທີ່ຮວມທັງນະຄອນຫຼວງ Caracas. ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານແລະອະດີດຜູ້ລົງສະໝັກເລືອຕັ້ງ
ເປັນປະທານາທິບໍດີ Henrique Capriles ແມ່ນເຄີຍໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ Miranda
ມາເປັນເວລາ 9 ປີ. ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Maduro ແມ່ນໄດ້ເກືອດຫ້າມທ່ານ Capriles
ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນລັດຖະບານໃດໆອີກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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