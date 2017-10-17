ກຳລັງອີຣັກ ຍຶດເອົາ ບໍ່ນ້ຳມັນ ເຂດເມືອງ Kirkuk ແລະເມືອງ Sinjar ຈາກຊາວເຄີດ

ກອງກຳລັງອີຣັກ ໄດ້ຍຶດເອົາບໍ່ນ້ຳມັນຕື່ມອີກ ໃກ້ໆກັບເມືອງ Kirkuk ໃນວັນອັງຄານມື້
ນີ້ພ້ອມທັງເມືອງ Sinjar ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາ ຂະຫຍາຍການຕີຍູ້ ຕໍ່ເຂດຄວບຄຸມ ຢູ່
ນອກເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງຂອງຊາວເຄີດນັ້ນ.
ກອງທັບໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຊາວເຄີດ ໄດ້ຖອນຕົວ ອອກຈາກ ບໍ່ນ້ຳມັນ Bai
Hasan ແລະ Avana ປ່ອຍໃຫ້ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພລັດຖະບານກາງ
ເຂົ້າຄວບຄຸມ.
ໃນສະຖານະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ເຂດເມືອງ Sinjar ບ່ອນທີ່ກອງກຳລັງ
ທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າສູ່ເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້
ຫຼັງຈາກທີ່ກຳລັງ Peshmerga ຂອງຊາວເຄີດ ຖອນອອກໄປນັ້ນ.
ເຊີນຊົມ: ສະຫະລັດ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດ ຝ່າຍນຶ່ງ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນ ອີຣັກ ຫຼືຊາວເຄີດ
ເຫດການໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ກອງກຳລັງລັດຖະບານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ
ຢ່າງວ່ອງໄວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມຫ້ອງການຜູ້ປົກຄອງລັດ Kirkuk ຊຶ່ງມີຄ້າຍທະຫານແລະບໍ່ນ້ຳມັນທີ່ສຳຄັນຢູ່ນັ້ນ. ທະຫານ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກແອບ
ໂດຍສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Haider al-Abadi
ພາກັນຊັກທຸງອີຣັກຂຶ້ນ ໃສ່ແທນປ້າຍຂອງຊາວເຄີດ.
ຊາວເຄີດ ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າຍຶດເອົາຈາກພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ. ແຕ່ວ່າລັດຖະບານກາງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຖອນອອກໄປ ແລະເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລົງປະຊາມະຕິ
ເພື່ອຄວາມເປັນເອກກະລາດຂອງຊາວເຄີດ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນກອງກຳລັງອີຣັກ ແລະຊ່ອຍ
ເຫຼືອ ໃນການຝຶກແອບພວກນັກລົບຊາວເຄີດ ໃນການໂຈມຕີ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ,
ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການເອົາບາດກ້າວຂອງກອງກຳລັງອີຣັກ ແມ່ນ
“ປະສານງານ” ກັບການຖອນຕົວອອກ ຂອງກອງກຳລັງ Peshmerga.
“ພວກເຮົາແມ່ນຍັງຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜຸນກອີຣັກທີ່ເປັນເອກກະພາບ. ການເຈລະຈາ
ສາຫາລື ຍັງຖືວ່າ ເປັນທາງອອກທີ່ດີສຸດ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ຍັງດຳເນີນ
ຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນຂະນະນີ້ ແລະບັນຫາທີ່ມີມາຍືດເຍື້ອຍາວນານນີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກ
ຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ພັນເອກທະຫານບົກ ທ່ານ Robert Manning ໄດ້ບອກກັບພວກ
ນັກຂ່າວໄວ້ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ ກຳລັງ Peshmerga ໄດ້ກ່າວວ່າ Baghdad “ຈະຈ່າຍຄ່າເສຍ
ຫາຍຢ່າງໜັກ” ຕໍ່ “ການເຮັດສົງຄາມກັບຊາວເຄີດ.”
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບສະຖານະການຕ່າງໆ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ນຳນຽບ
ຂາວປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າສະຫະລັດ ແມ່ນຍັງເປັນກາງ
ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ໄດ້ມີການພົວພັນທີ່ດີ” ກັບຊາວເຄີດ ແລະວ່າ “ພວກເຮົາຍັງ
ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງ ອີ ຣັກນຳດ້ວຍ.”
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