ສຫລ ປະຕິເສດ ຕໍ່ການປະກາດສົງຄາມ ທີ່ກ່າວອ້າງ ໂດຍ ເກົາຫຼີເໜືອ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ໄດ້ກ່າວຢ້ຳໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້
ວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນຊອກຫາຊ່ອງທາງແບບສັນຕິວິທີ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ພວມ
ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນກັບເກົາຫຼີເໜືອ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຽງຢາງ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຂໍ້ຄວາມໃນ Twitter ທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ວ່າເທົ່າກັບເປັນການປະກາດສົງຄາມນັ້ນ.
ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍ ທີ່ນະຄອນ New Delhi ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ
ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອິນເດຍນັ້ນ ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່
ການມີໜ້າຂອງກອງກຳລັງສະຫະລັດ ຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອສະກັດ
ກັ້ນການຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ແຕ່ສະຫະລັດກໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການດຳເນີນ
ຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວດ້ວຍສັນຕິວິທີ.
“ແລະນັ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ທາງການທູດ ແລະຂ້າ
ພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ
ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວໄວ້ ຫຼັງການພົບປະກັນ
ກັບ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອິນເດຍ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນຜ່ານທາງ Twitter
ວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງຂອງ Kim Jong Un ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ “ຈະຢູ່ໄດ້ອີກບໍ່ດົນ
ດອກ” ຖ້າຫາກວ່າເກົາຫຼີເໜືອ ທຳການຂົ່ມຂູ່ແບບຫວ່າງໄວໆມານີ້.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ຢູ່ນະຄອນNew York ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Ri Yong Ho
ໄດ້ກ່າວວ່າ“ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ນີ້ແມ່ນມາຈາກບຸກຄົນ ຜູ້ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນກຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະ ລັດ, ນີ້ແມ່ນຈະແຈ້ງ ເປັນການປະກາດສົງຄາມ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ແລະໂລກທັງມວນ ຄວນຈະຈົດຈຳຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງທີ່ວ່າ ມັນແມ່ນສະຫະລັດ
ທີ່ເປັນຜູ້ປະກາດສົງຄາມກັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ ກ່ອນ.”
ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ໄດ້ເອີ້ນຄວາມເຫັນ
ຂອງທ່ານ Ri ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter ຂອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນວ່າ ເປັນ “ເລື່ອງທີ່
ໄຮ້ເຫດຜົນ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ ບໍ່ໄດ້ປະກາດສົງຄາມກັບເກົາຫຼີເໜືອ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະກາດ “ສົງຄາມ” ຫຼາຍໆຄັ້ງ ໃນອະດີດມາແລ້ວກໍຕາມ,
ຂະນະນີ້ແມ່ນວ່າ “ພວກເຮົາ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວິກິດການທີ່ແທ້ຈິງ,” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານ Van Jackson ອາຈານສອນອາວຸໂສ ກ່ຽວກັບຍຄວາມສຳພັນນາໆຊາດ
ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Victoria ໃນ ນະຄອນ Wellington, ປະເທດ New Zealand
ທີ່ໄດ້ບອກກັບ VOA ໄວ້.
“ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາວະສົງຄາມ ກໍຕາມ ໃນຂະນະນີ້
ເບິ່ງຄືວ່າພວກເຮົາ ຈະເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງໃນອຳນາດທີ່ພວກເຮົາມີ ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເກີດ
ຂຶ້ນໃນການເອົາບາດກ້າວທັງຫຼາຍ ແລະຄຳເວົ້າຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຢັບຢັ້ງ
ລົ້ມແຫຼວລົງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Jackson ອະດີດຜູ້ອຳນວຍ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ
ແລະຍຸດທະສາດປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີ ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານ Ri ໄດ້ເຕືອນວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ອາດຈະຍິງເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຍຸດທະສາດ
ຂອງສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮືອບິນເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າຂອງເກົາຫຼີເໜືອ
ກໍຕາມ. ອີງຕາມອົງການຂ່າວ Yonhap ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ທ່ານ Lee
Cheol-woo ປະທານຄະນະກຳມາທິການຝ່າຍສືບລັບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ພຽງຢາງ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າ ປັບປຸງທ່າທີກ່ຽວກັບ ເຮືອບິນລົບຂອງຕົນ ແລະເພີ່ມຄວາມ
ສາມາດໃສ່ກອງກຳລັງດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ຕາມຝັ່ງທະເລພາກຕາເວັນອອກນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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