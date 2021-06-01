ການຜະລິດຢາບ້າ ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ໄດ້ຮັບສານເຄມີຕົ້ນຈາກຈີນ ມີປະລິມານ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ

ສານເຄມີຕົ້ນຈໍານວນຫລາຍໃນລາວນັບແຕ່ທ້າຍປີກາຍນີ້ ມີການນໍາໃຊ້ສູດໃໝ່ ເພື່ອຜະລິດຢາບ້າຫຼື Methamphetamine ຂອງເອເຊຍ ແລະເສັ້ນທາງທີ່ກຸ່ມອາດຊະຍາກໍາໄດ້ໄຊ້ ໃນການຂົນວັດຖຸດິບ ຈາກໂຮງງານຈີນ ຜ່ານທ່າເຮືອໄທ ເຂົ້າສູ່ໂຮງງານຜະລິດຢາເສບຕິດ ໃນເຂດສາມຫລ່ຽມຄໍາ.
ການຜະລິດຢາເສບຕິດໃນພູມິພາກນີ້ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍເປັນພິເສດ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານຢູ່ມຽນມາໃນວັນທີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາ ອັນເຮັດໃຫ້ຂາດດຸນອໍານາດທີ່ຊັບຊ້ອນໃນເຂດສາມຫລ່ຽມຄໍາ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຳລັງຂອງພວກຂຸນເສິກ, ທະຫານບ້ານຕິດອາວຸດ, ພວກຄ້າປືນເຖື່ອນ ແລະຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາກົດໝາຍ.
ລາວ, ມຽນມາ ແລະໄທ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທີ່ເປັນພູຜາ, ເຊິ່ງ ລາວ ແລະມຽນມາ ແມ່ນມີຊາຍແດນຕິດກັບຈີນ.
ປະເທດໄທເປັນເສັ້ນທາງຫລັກໃນການຂົນສົ່ງຢາບ້າຂອງມຽນມາສູ່ເຂດເອເຊຍປາຊິຟິກ, ເຊິ່ງໃນປີນີ້ ສາມາດຢຶດຢາບ້າໄດ້ແລ້ວຫລາຍກ່ວາ 300 ລ້ານເມັດທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ “ຢາບ້າ” ແລະຢາ ໄອສ໌ (Crystal Meth) ທີ່ຢຶດໄດ້ເກືອບ 20 ໂຕນ ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນສອງເທົ່າໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢາເສບຕິດຂອງໄທ.
ມັນເປັນຜົນມາຈາກການແຕກຫັກລົງຂອງຢຸດຍິງລະຫວ່າງກຸ່ມກະບົດໃນມຽນມາ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການເຮັດລັດຖະປະຫານທີ່ຂັບໄລ່ລັດຖະບານທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ.
“ການຕໍ່ສູ້ໃນພະມ້າໃກ້ກັບແຫລ່ງຜະລິດຢາເສບຕິດ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ມີການຜະລິດ ໃນປະລິມານສູງກ່ວາປົກກະຕິ” ອີງຕາມຄໍາເວົ້າ ຂອງນາຍພົນຕີພອນໄຊ ຈະເຣີນວົງ ຮອງຜູ້ບັນຊາການກອງປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງໄທ.
ຢາເສບຕິດແຜ່ເຂົ້າໄປໃນໄທ ແລ້ວກໍ່ແຜ່ກະຈາຍສູ່ເອເຊຍປາຊີຟິກ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.