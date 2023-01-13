ກຸ່ມຕາລີບານທີ່ປົກຄອງອັຟການິສຖານກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະຜ່ອນຜັນຂໍ້ຫ້າມການສຶກສາຕໍ່ແມ່ຍິງໂດຍກ່າວວ່າ ກຳລັງມີການດຳເນີນງານເພື່ອແກ້ໄຂ "ບາດກ້າວຊົ່ວຄາວນີ້ຢູ່."
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຮຽກຮ້ອງຂອງປະເທດພັນທະມິດ ທີ່ມີປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມ ວ່າໃຫ້ກຸ່ມອິສລາມຕ່າວປີ້ນຂໍ້ຫ້າມສຶກສາຂອງເດັກຍິງ ແລະ ພະນັກງານອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເປັນແມ່ຍິງອັຟການິສຖານ.
ອົງການຮ່ວມມືອິສລາມ ຫຼື OIC ທີ່ມີສະມາຊິກ 57 ປະເທດ ຕັ້ງຢູ່ໃນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ຈັດ “ກອງປະຊຸມວິສາມັນ” ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຂອງຕົນໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ພວກຕາລີບານຕໍ່ແມ່ຍິງ.
ຖະແຫຼງການຫຼັງກອງປະຊຸມຂອງ OIC ໄດ້ພັນລະນາເຖິງຂໍ້ຫ້າມດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນ ການລະເມີດກົດໝາຍອິສລາມ ແລະ “ວິທີການ” ຂອງພະສາດສະດາໂມຮຳມັດ (Muhammad) ໂດຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານ ພິຈາລະນາການຕັດສິນໃຈຫ້າມແມ່ຍິງບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະໄປເຮັດການ ນັ້ນຄືນໃໝ່.
ຖະແຫຼງການນັ້ນກ່າວວ່າ OIC “ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຂອງຕົນຕໍ່ການໂຈະການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງໃນອັຟການິສຖານ ແລະການຕັດສິນໃຈສັ່ງໃຫ້ບັນດາອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫລື NGO ແຫ່ງຊາດແລະສາກົນ ຢຸດການຮັບພະນັກງານຍິງ ຈົນກວ່າ ຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ.
ໂຄສົກຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມຕາລີບານ, ທ່ານຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮິດ (Zabihullah Mujahid) ໃນຄຳຕອບຂອງທ່ານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຍິນດີນຳກອງປະຊຸມຂອງ OIC ແລະຖະແຫລງການຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫຼງທີ່ເອົາອອກມາໃຫ້ສື່ມວນຊົນນັ້ນ, ທ່ານມູຈາຮິດໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຄົມໂລກ “ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປແຊກແຊງວຽກງານພາຍໃນ” ຂອງອັຟການິສຖານ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ຄວາມກັງວົນຂອງອົງການນີ້ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ພໍເຂົ້າໃຈໄດ້." "ແຕ່ ອຳນາດການປົກຄອງອິສລາມໄດ້ເອົາບາດກ້າວຊົ່ວຄາວ ແລະກຳລັງດຳເນີນການເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສຳລັບແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢູ່," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມູຈາຮິດໂດຍໃຊ້ຊື່ທີ່ເປັນທາງການສຳລັບການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ມີແຕ່ຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງກາບູລ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ລະອຽດແຕ່ຢ່າງໃດ.