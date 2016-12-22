ພັນລະຍາ ທ່ານສົມບັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທາງການ ລາວ ບອກຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ສາມີທ່ານນາງ

ພັນລະຍາຂອງຜູ້ນຳນັກເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນລາວ ທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບລະບົບຕຸລາການໃນລາວ ແລະຂໍໃຫ້ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມ
ກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຊະຕາກຳຂອງສາມີທ່ານນາງ ໂດຍທ່ານນາງກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ
“ຈະບໍ່ຍອມລົ້ມເລີກ” ໃນການສືບຕໍ່ຊອກຫາຄວາມຈິງ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຫາຍສາບສູນ
ໄປຂອງສາມີທ່ານນາງ.
ທ່ານນາງ ອຶ້ງ ຊຸຍເມັງ ໄດ້ທຳການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວໃນຂະນະທີ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ
ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 4 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານສົມບັດ ຖືກບັງຄັບໃຫ້
ຫາຍສາບສູນ ທີ່ປ້ອມກວດຂອງຕຳຫຼວດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເມື່ອເດືອນທັນວາປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານນາງ ອຶ້ງ ຊຸຍເມັງ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວທີ່ປະເທດໄທວ່າ “ຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງໄປຫາລັດຖະບານລາວນັ້ນ ແມ່ນຂໍໃຫ້ເວົ້າຄວາມຈິງ ບອກພວກເຮົາຄວາມຈິງ ແລະຂໍ້ ຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ສົ່ງໄປຫາລັດຖະບານລາວນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ ຍອມລົ້ມເລີກ.”
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ກ່າວວ່າ ໃນໂທລະພາບວົງຈອນປິດຂອງຕຳຫຼວດເມື່ອວັນທີ 12
ທັນວາ ປີ 2012 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານສົມບັດ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມທີ່ປ້ອມກວດຂອງຕຳຫຼວດ.
ພາບວີດີໂອດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານສົມບັດໄດ້ຖືກຄຸມຕົວ ແລະນຳໂຕໄປກັບ
ລົດອີກຄັນນຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຂັບອອກໄປຈາກທີ່ນັ້ນ. ມີຄົນນຶ່ງໄດ້ເຫັນວ່າຂັບລົດຈິບທ່ານສົມບັດ ອອກໄປ.
ທ່ານສົມບັດ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສຶກສາຈາກສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນພຽງຜູ້ດຽວຂອງກຸ່ມນັກ
ສຶກ ສາຈາກມະຫະວິທະຍາໄລ ທີ່ມາສຶກສາຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງຢູ່ ໃນ
ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ກັບຄືນເມືອປະເທດລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ສົງຄາມອິນໂດຈີນສິ້ນລົງແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານສົມບັດ ມາຈາກຄອບຄົວຊາວນາທີ່ຍາກຈົນ ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນການສົ່ງເສີມ
ການຢູ່ແບບພໍພຽງ ດ້ວຍວິທີການແບບປະດິດຄິດສ້າງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໝາກຜົນສູງຂຶ້ນແລະສະໜັບສະໜຸນການປູກຝັງທີ່ປອດສານເຄມີ.
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ປະຈຳຂົງເຂດ
ເອເຊຍ ທ່ານ Phil Robertson ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜົນງານຫຼາຍໆປີຂອງທ່ານສົມບັດ
“ໃນລະດັບຮາກຫຍ້າຂອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ” ໄດ້ເປັນແຮງດົນບັນດານໃຈ
ແລະຊ່ອຍເຫຼືອພວກຊາວນາແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼາຍພັນຄົນ “ປູກຝັງ
ດີກວ່າເກົ່າ ແລະມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.”
ແຕ່ວ່າ ທ່ານ Robertson ກ່າວວ່າ ຊະຕາກຳທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານສົມບັດ ໄດ້ສ້າງ
ຄວາມຢ້ານກົວ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນລາວ ທີ່ວ່າ “ການຢູ່ລອດຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມພໍໃຈຂອງລັດຖະບານ.”
ໃນຖະແຫຼງການຂອງສະຫະພັນສິດທິມະນຸດນາໆຊາດຫຼື FIFH ເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບ
ຂອງການຫາຍສາບສູນໄປຂອງທ່ານສົມບັດນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານລາວ
ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຊະຕາກຳຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວອີກ 10 ທ່ານ ທີ່ໄດ້
ຫາຍຕົວໄປ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ.
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