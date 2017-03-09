ສຳພາດຍານາງຕູ່ ເມກສະຫວັນ ອະດີດ ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ລັດ Oregon

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ຍານາງຕູ່ ເມກສະຫວັນ ສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ
ລາວ ທີ່ໄດ້ວາງບົດບາດອັນສຳຄັນດ້ານການສຶກສາໄວ້ໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນ ແລະປະ
ຊາຄົມໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ໜ້າ ທີ່ມາເປັນເວລາກວ່າສາມ
ທົດສະວັດແລ້ວ ບັດນີ້ຍານາງຕູ່ ກຳລັງມີຄວາສຸກກັບການພັກຜ່ອນກິນເບ້ຍນານທີ່ ນະຄອນໂຮໂນລູລູ ລັດຮາວາຍ. ຄຸນງານຄວາມດີຂອງຍານາງຕູ່ ເມັກສະຫວັນ ທີ່ໄດ້
ປະໄວ້ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ມື້ນີ້ ຂ້າພະ ເຈົ້າຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບ ຍານາງຕູ່ ເມກສະຫວັນ ສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ
ລາວ ແລະຜູ້ນຳພາດ້ານການສຶກສາ. ຍານາງຕູ່ເປັນແມ່ນແມ່ຍິງ ຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ວາງບົດ
ບາດດ້ານການສຶກສາແລະເປັນແສງທຽນໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ຜູ້ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນ ໄປສູ່
ຜົນສຳເລັດໃນການປະກອບວິຊາອາຊີບ ແລະເປັນພົນ ລະເມືອງດີຂອງປະເທດ.
ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໃຊ້ສັງຄົມມາເປັນເວລາກວ່າສາມທົດ ສະວັດແລ້ວ ບັດນີ້ຍານາງຕູ່ ໄດ້ອອກກິນເບ້ຍບຳນານ ແລະດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີ ຄວາມສຸກ ທີ່ນະຄອນໂຮໂນລູລູ
ລັດຮາວາຍ. ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈະນຳເອົາຜົນ ງານ ຊີວິດຄວາມເປັນມາ ຂອງຍານາງ
ຕູ່ ໃນຖານະທີ່ເປັນ ຊາວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ວາງບົດບາດໄວ້ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມ ມາສະເໜີທ່ານ.
ຍານາງຕູ່ແມ່ນອະດີດນັກສຶກສາແຫ່ງພະລາຊະອານາຈັກລາວ ໃນຊຸມປີ 1970 ທີ່ໄດ້
ຮັບທຶນແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳ ຫລື American Field Service ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ AFS ມາທັດສະນະສຶກສາຢູ່ສະຫະລັດເປັນເວລານຶ່ງປີ. ຫລັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ຍານາງຕູ່ ກໍໄດ້
ຮັບທຶນກັບມາສຶກສາຕໍ່ອີກ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດຮາວາຍ ສຳເລັດປະລິນຍາຕີຝ່າຍ
ການສຶກສາ ຊຶ່ງເວລານີ້ ຕົກຢູ່ໃນຊ່ວງການປ່ຽນແປງ ລະບອບການປົກຄອງຢູ່ໃນ
ປະເທດລາວ. ຍານາງຕູ່ ບໍ່ແຕກຕ່່າງກັບບັນດາຊາວໜຸ່ມຍິງສາວລາວຫລາຍໆຄົນ
ໃນສະໄໝນັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນມາສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະຫວັງຈະນຳເອົາວິຊາຄວາມ
ຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນມາກັບຄືນໄປຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດສິດສອນເຍົາວະຊົນໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.
ຍານາງຕູ່ ໄດ້ເລົ່າຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ຍານາງຕູ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ກັບຄືນໄປປະເທດລາວ ແລະໄດ້ເຂົ້າຮັບໃຊ້ເປັນນາຍຄູສອນ
ທີ່ມັດທະຍົມແບບປະສົມຟ້າງຸ່ມວຽງຈັນ. ພຽງລະຍະສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ ຍານາງໄດ້ເຫັນສະ
ພາບຄວາມການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ປອດໄພ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈຫລົບໜີອອກຈາກປະ
ເທດລາວ ເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄທ ແລ້ວກັບຄືນເຂົ້າມາ ທີ່ລັດຮາວາຍ ສະຫະລັດລັດອາ
ເມຣິກາ ອີກຄັ້ງນຶ່ງຊຶ່ງຍານາງຕູ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອອີກວ່່າ:
ຫລັງຈາກໄດ້ກັບຄືນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຊີວິດໃໝ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດແລ້ວ ຍານາງຕູ່ ກໍ
ໄດ້ເລີ້ມສອນພາສາອັງກິດ ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ໃນລັດຮາວາຍ ພ້ອມທັງສະແຫວງ
ຫາການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທີ່ເປັນແສງທຽນໄປສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າຕໍ່ການປະ ກອບວິຊາອາ
ຊີບ. ຫລັງຈາກໄດ້ໃຊ້ວີວິດຢູ່ນະຄອນໂຮໂນລູລູ ຊົ່ວລະຍະນຶ່ງ ຍາ ນາງຕູ່ກໍໄດ້ຍ້າຍ
ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ທີ່ລັດ Oregon ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນ ພາກຕາເວັນຕົກສຽງ
ເໜືອຂອງສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ທ່ານສອນພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີ່ສອງຫລື English
as a Second Language (ESL) ສຳລັບນັກ ຮຽນຕ່າງປະເທດ ຫລືຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດ
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຫລັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາຍານາງຕູ່ ໄດ້ຖືກເລື່ອນໜ້າທີ່ຂຶ້ນມາເປັນຫົວໜ້າ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ເລົ່າເຖິງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ວຽກການດັ່ງນີ້:
ບັດນີ້ຍານາງຕູ່ ເມກສະຫວັນ ໄດ້ລາອອກຈາກໜ້າທີ່ ໄປກິນເບ້ຍບໍານານ ແລະຍ້າຍ
ກັບຄືນໄປຢູ່ນະຄອນໂຮໂນລູລູ ບ່ອນທີ່ມີດິນຟ້າອາກາດສົດໄສບໍ່ມີອາກາດໜາວ ແລະ
ບໍ່ມີຫິມະຕົກ. ຍານາງໄດ້ກ່າວເຖິງປະສົບການໃນການເຮັດວຽກແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວ
ກັບການກິນເບ້ຍບະນານວ່າ:
ຢູ່ໃນສັງຄົມຊີວິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ການອອກກິນເບ້ຍບໍານານບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການ
ນັ່ງຢູ່ລ້າໆໂດຍທີ່ບໍ່ປະໂຫຍດ. ຍານາງຕູ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫວ່າງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນມັກ ນອກ
ຈາກນັ້ນແລ້ວ ຍັງໃຊ້ເວລາເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວຮັບໃຊ້ສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນຢ່າງມີ
ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:
ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນເປັນຊົນຊາດທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. ໃນ
ລະຍະເວລາອັນຍາວນານຕໍ່ໜ້າທີ່ການນີ້ ມັນໄດ້ຫລໍ່ຫຼອມເຮັດໃຫ້ຕິດພັນກັບ ຄວາມລື້ງ
ເຄີຍຂອງການເຮັດວຽກ. ເພາະສະນັ້ນ ມັນອາດເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງແກ່ບາງຄົນທີ່ຈະ
ປ່ຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃໝ່ ຫລາຍໆຄົນພາກັນເຮັດວຽກຈົນເກີນກຳນົດ ແລະຫລາຍໆ
ຄົນພາກັນລໍຖ້າໃຫ້ວັນນີ້ມາເຖິງ. ເພື່ອໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ຫລັງຈາກອອກ
ກິນເບ້ຍບຳນານແລ້ວນັ້ນ ຫລາຍໆຄົນພາກັນອາສາສະໝັກຮັບໃຊ້ສັງຄົມເທົ່າທີ່ປະຕິບັດ
ໄດ້ດັ່ງໂຕຢ່າງ ຂອງຍານາງຕູ່ ເມກສະຫວັນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ວີໂອເອ ຂໍສະແດງຄວາມ
ຊົມເຊີຍ ແລະຂອບໃຈທີ່ທ່ານ ທີ່ໄດ້ເບີກທາງໄວ້ເປັນໂຕຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມແລະເຍົາ
ວະຊົນຜູ້ເກີດໃໝ່ ໃຫຍ່ລຸນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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