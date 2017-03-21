ກະຊວງ ຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ກຽມຮັບມືກັບ ການຕັດງົບປະມານ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕ່າງປະເທດ

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ທໍານຽບຂາວໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ແຜນແມ່ບົດງົບປະມານ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານມີຄວມ
ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍທາງທະຫານ ໂດຍຈະຕັດງົບປະມານຂອງກະຊວງຕ່າງ
ປະເທດ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດແລະການບໍລິຈາກ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ຕ່າງໆ ເຊັ່ນສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນກ່າວວ່າ ການ
ຕັດງົບປະມານນີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານທາງດ້ານການທູດຂອງສະຫະລັດ
ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ ສ່ວນບຸກອື່ນໆຮວມທັງບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດ
ແລະ ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດຈຳນວນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຂັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນ
ຕໍ່ການຕັດງົບປະມານກະ ຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງປະເທດ.
Cindy Saine ນັກຂ່າວວີໂອເອປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະພະນັກງານອື່ນໆຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະ ລັດ ແລະ
ບັນດາສະຖານທູດຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ພາກັນກຽມຮັບມື ກັບການ
ຕັດງົບປະມານຢ່າງໃຫຍ່ ພ້ອມດ້ວຍຕັດການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງປະເທດລົງຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການພັດທະນາ ຂອງໂລກ ທ່ານ George Ingram
ຈາກສະຖາບັນ Booking ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:
“ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍິນມາ ການຕັດງົບປະມານ ແມ່ນມີທ່າທາງວ່າ ຈະຢູ່ໃນລະ
ດັບປະມານ 30 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຂໍ້ສະເໜີຕົ້ນຕໍຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານງົບປະມານ
ແມ່ນໃຫ້ຕັດ 37 ເປີເຊັນ ແຕ່ລັດຖະມົນຕີໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ແລະກ່າວວ່່າ ຢ່າຕັດ
37 ເປີເຊັນໃນປີທຳອິດ. ໃຫ້ຕັດພາຍໃນໄລຍະ 3 ປີ ແລະດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງ
ມີທ່າທາງວ່າຈະເຫັນການຕັດງົບປະມານ ໃນລະຫວ່າງ 30 ເປີເຊັນ.”
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະອົງການຊ່ວຍເຫລືອມະນຸດສະທຳກ່່າວວ່າ
ຜົນກະທົບຕໍ່ພວກອົບພະຍົບແລະບຸກຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກ
ຈະພາກັນເດືອດຮ້ອນ ດັ່ງທີ່ Adotei Akwei ຈາກອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ
ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
“ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສົງຄົມພົນລະເຮືອນ ລັດຖະບານ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ
ຕ່າງກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຖອນຊັບພະຍາ
ກອນຫລືການຕັດຊັບພະຍາກອນລົງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງ
”ພາກັນເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເກີດຈາກການຂາດການມີໜ້າ ໃນຖາ
ນະທີ່ເປັນຈັກປັ່ນໃຫ້ເກີດນະວັດຕະກຳ ການອອກຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ
”ແນ່ນອນ ຍັງເປັນປາກສຽງ ໃນດ້ານສິດທິມະນຸດນຳດ້ວຍ.”
ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະບາງກ່າວວ່າ ກະຊວງຕ່າງປະເທດເປັນພະແນກການທີ່ໃຫຍ່
ເກີນໄປຢູ່ແລ້ວ ຊຶ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຕັດດັ່ງກ່າວນີ້. ທ່ານ
James Robert ອະດີດນັກການທູດ ທີ່ເຮັດວຽກມູນນິທິ Heritage ກ່າວຕໍ່ວີ
ໂອເອວ່າ:
“ເພາະສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມີຫລາຍບ່ອນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດດີຂຶ້ນ ມີປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນ ເປັນຜູ້ຫຼິ້ນບົດ
ບາດໄດ້ດີຂຶ້ນ ໃນຖານະຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ທີ່ເປັນຜູ້ຫລິ້ນບົດບາດ
ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ຖັນແຖວຂອງອຳນາດງ່າຍລົງ ແລະ
ບ່ອນທີ່ເງິນຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍ. ມັນຈະຖືກໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ແລະແມ່ນ
ແລ້ວມັນຈະມີການຕັດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາ
ຈາກການຕັດງົບປະມານນັ້ນ.”
ທ່ານ George Ingram ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກໃນນາມສະມາຊິກອາວຸໂສຄົນນຶ່ງຢູ່ທີ່ຕຶກ
ສະພາ. ທ່ານກ່າວວ່າ ສະພາຕໍ່າຈະບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການຕັດງົບປະມານລົງຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຕ່າງປະເທດແລະການປະ ຕິບັດ
ງານທາງດ້ານການທູດ ຊຶ່ງທ່ານ Ingram ກ່າວວ່າ:
“ອັນທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ກໍແມ່ນການກສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຈາກສະ
ມາຊິກສະພາຕ່ຳ ແລະສະພາສູງ ຂອງທັງສອງພັກການເມືອງ ຕໍ່ການຕັດງົບປະ
ມານຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນກິດຈະການຕ່າງປະເທດນັ້ນແມ່ນຮັບເອົາບໍ່ໄດ້. ເພາະ
ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນການຕອບໂຕ້ຄືນບາງຢ່າງໂດຍລັດຖະ
ສະພາໃນປີນີ້.”
ການຕໍ່ສູ້ທີ່ຈະເອົາຊະນະໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ
ຫາຍເຊັ່ນກັນຈາກການຕັດງົບປະມານລົງຢ່າງຫລວງຫຼາຍ ຕໍ່ການປະຕິບັດ ງານທາງ
ການທູດຂອງສະຫະລັດ. ສະມາຊິກສະພາສູງ Linsey Graham ຈາກພັກຣີພັບບລິ
ກັນກ່າວວ່າ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄະນະກຳມະການເຂົ້າໃຈວ່າການຕັດງົບປະມານໃດໆກໍຕາມ
”ທີ່ພວກເຮົາຈະຮັບຜ່ານ ທີ່ຈະຕັດການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດນັ້ນ
ທ່ານຈະບໍ່ຊະນະສົງຄາມນີ້. ຄວາມຈິງແລ້ວກຸ່ມ ISIL ຫລືລັດອິສລາມຈະພາກັນສະ
ຫລອງກັນຢ່າງໃຫຍ່.”
ງົບປະມານຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ມີທ່າທາງວ່າ ຈະເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງໃນ ການ
ອະພິປາຍຢ່າງດຸເດືອດຢູ່ລັດຖະສະພາ ໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນຕໍ່ໜ້ານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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