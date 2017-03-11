ສະຫະລັດ ອາດສົ່ງທະຫານ ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ໄປຮັບມື ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ

ແຜນການໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະຮັບມືກັບກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ໃນຊີເຣຍແລະອີຣັກ
ແມ່ນພົວພັນກັບ ການສົ່ງກຳລັງທະຫານ 1,000 ຄົນ ໄປຍັງຄູເວດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ
ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ແຜນການດັ່ງກ່າວ ກຳລັງລໍຖ້າການອະນຸມັດຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຈາກລັດຖະບານ ແຕ່ວ່າ
ພວກທະຫານສະຫະລັດ ຈາກກອງພັນສູ້ລົບທີ 2 ຂອງກອງພົນໂຕນຈ້ອງທີ 82 ທີ່
ຄ້າຍ Fort Bragg ລັດ North Carolina ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ໄປປະຕິບັດ ງານຈາກ
ພວກຜູ້ບັນຊາການ ຖ້າຫາກແຜນການນີ້ ໄດ້ຮັບການເຊັນອະນຸມັດ.
ພວກທະຫານເຫຼົ່ານີ້ ຈະຖືກສົ່ງໄປຢູ່ ໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຂອງນາຍພົນ Stephen
Towsend ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງພາກພື້ນດິນການເພື່ອສູ້ລົບ ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ
ທີ່ຈະວາງກຳລັງທະຫານພວກນີ້ໃນບ່ອນທີ່ທ່ານເຫັນວ່າເປັນທີ່ຕ້ອງການອີງຕາມ
ຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມເພາະວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງ
ການ “ບອກ” ລາຍລະອຽດທີ່ເຈາະຈົງໃນການປະຕິບັດງານໃຫ້ສັດຕູຮູ້ຈັກ.
ແຜນການດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ບອກວີໂອເອ ກ່ຽວກັບທະຫານ
ມາຣິນ 300 ຄົນ ໄດ້ໄປເຖິງຊີເຣຍ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ກຳລັງພັນທະມິດ
ໃນປະຕິບັດງານຂັບໄລ່ກຳລັງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ອອກຈາກເມືອງ Raqqa ຊຶ່ງເປັນ
ເມືອງເອກຂອງພວກເຂົາໃນຊີເຣຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຄົນນຶ່ງກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ
ຄວາມສາມາດທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກກຳລັງທະຫານມາຣິນນັ້ນ ແມ່ນຮວມທັງ ການຍິງປືນ
ໃຫຍ່ຄຸ້ມກັນ ໃຫ້ແກ່ກຳລັງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ທຳການສູ້ລົບກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ.
ນອກເໜືອໄປຈາກທະຫານມາຣິນແລ້ວ ພວກທະຫານປະມານ 100 ຄົນ ຈາກ ກອງ
ພັນທະຫານ Ranger ທີ 75 ກໍໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເມືອງ
Manbij ປະເທດຊີເຣຍ ພ້ອມດ້ວຍລົດຫຸ້ມເກາະ Stryker. ພວກທະຫານເຫລົ່ານີ້ຖືກ
ສົ່ງໄປທີ່ນັ້ນເພື່ອ “ຂັດຂວາງ” ບໍ່ໃຫ້ພັກຝ່າຍຕ່າງໆສູ້ລົບກັນ ແລະໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ
ວ່າ ທັງໝົດເພັ່ງເລັງໃສ່ການສູ້ລົບ ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ກັບຕັນ Jeff Davis ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນຕົ້ນອາ
ທິດນີ້.
ກັບຕັນ Davis ກ່າວວ່າ “ເມືອງ Manbij ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍແລ້ວ ແລະບໍ່ຈຳເປັນ
ຕ້ອງມີການສູ້ລົບກັນຕື່ມຢູ່ທີ່ນັ້ນ.”
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