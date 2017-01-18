ທ່ານ ທຣຳ ຈະເລີ່ມ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໃນຖານະ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີຄວາມນິຍົມ ໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຄັ້ງໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ປະທານາ ທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ເລີ່ມການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເວລາ 4 ປີໃນທຳນຽບຂາວຂອງທ່ານ ໃນຖານະຫົວໜ້າບໍລິຫານອາເມຣິກັນທີ່ມີຄວາມນິຍົມໜ້ອຍ ທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ, ເຊິ່ງແມ່ນຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ທ່ານ Trump ໄດ້ກ່າວປະຕິເສດ ໃນທັນທີ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງໜັງສືພິມ Washington Post ແລະ ໂທລະ ພາບ ABC ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ 3 ມື້ກ່ອນພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນວັນ ສຸກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມນິຍົມໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນບັນດາ 7 ຄົນທີ່ຜ່ານມາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສຳຫຼວດ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ການສຳຫຼວດໂດຍໂທລະພາບ CNN ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າ ພວກຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ອາເມຣິກັນ ໄດ້ມີມຸມມອງໃນດ້ານລົບຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດແຈງໃນການໂອນ ອຳນາດຂອງທ່ານ ທຣຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລືອກຕັ້ງ ໃນເດືອນ ພະຈິກປີກາຍນີ້, ເຊິ່ງຕົກຕ່ຳກວ່າປະທານາທິບໍດີ ຫຼາຍຄົນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໂຕ້ຕອບໃນ Twitter ວ່າ “ຄົນພວກດຽວກັນນີ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດການ ຢັ່ງຫາງສຽງຫຼວກລວງ ແລະ ຜິດຫຼາຍ, ຕອນນີ້ແມ່ນກຳລັງເຮັດການຢັ່ງຫາງສຽງກ່ຽວກັບການຍອມຮັບ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເສກສັນປັ້ນແຕ່ງເລື່ອງຂຶ້ນມາຄືກັບເມື່ອກ່ອນ.”
ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນແມ່ນກຳລັງຫລັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາວໍຊິງ ຕັນ ໃນຈຳນວນທີ່ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ. ພວກນັກຂັບລົດຈັກສຳລັບ ທຣຳ ກໍກຳລັງ ເດີນທາງມາ. ມັນຈະເປັນວັນພະຫັດ, ວັນສຸກ ແລະ ວັນເສົາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.”
ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງໂທລະພາບ CNN ໜັງສືພິມ Washington Post ແລະໂທລະ ພາບ ABC ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄະແນນນິຍົມຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນລະດັບ 40 ເປີເຊັນ, ປະມານ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນປີ 2009 ແລະ ຍັງຕ່ຳກວ່າອັດຕາທີ່ເຫັນພ້ອມໃນປະຈຸບັນ 61 ເປີເຊັນ ກັບປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກການດຳລົງຕຳແໜ່ງ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ 7 ຄົນ ໄດ້ ເລີ່ມການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງພວກເພິ່ນດ້ວຍ ຄະແນນນິຍົມທີ່ເຫັນພ້ອມ ນັບຈາກ 56 ຫາ 79 ເປີເຊັນ. ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ, ບໍ່ມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃດໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ ມີຄະ ແນນທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມໃກ້ຄຽງກັບທ່ານ ທຣຳ ຄືສູງເຖິງ 54 ເປີເຊັນ ໃນເວລາ ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ.
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