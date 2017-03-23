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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ອາຊ່ຽນ ຊອກຫາທາງ ຢາກໃຫ້ບັນລຸ ໂຄງຮ່າງ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້

ປະທານາທິບໍດີ ຂອງຟີລິບປິນ ທ່ານ Rodrigo Duterte ກ່າວຖະແຫລງ ໃນລະຫວ່າງ ການເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມ ASEAN ຂອງຟີລິບປິນ ທີ່ໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ໃນສູນກາງຈັດກອງປະຊຸມ SMX ໃນເມືອງ Davao, ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງຟີລິບປິນ, ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ຂອງຟີລິບປິນ ທ່ານ Rodrigo Duterte ກ່າວຖະແຫລງ ໃນລະຫວ່າງ ການເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມ ASEAN ຂອງຟີລິບປິນ ທີ່ໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ໃນສູນກາງຈັດກອງປະຊຸມ SMX ໃນເມືອງ Davao, ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງຟີລິບປິນ, ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້ ທີ່ກຳລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ມີ​ການ​ບັນລຸ
ຂໍ້​ຕົກລົງ​ໄລຍະ​ຍາວ ​ສຳລັບ​ແກ້​ໄຂ​ການຂັດ​ແຍ່ງ ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້​ນັ້ນ ພວມ ປະ​ເຊີນ​ກັບ
​ບັນຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ໃໝ່ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຈີນ ທຳ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂະຫຍາຍອິດທິພົນ​ຂອງ​ຕົນ
​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ດ້ວຍ​ແຜນການ​ກໍ່ສ້າງ​ສະຖານີວິທະຍາສາດ ທີ່​ເກາະນ້ອຍໆເກາະ​ນຶ່ງ
ບໍ່ໄກ​ຈາກ​ຟີ​ລິບ​ປິນ.

ພາບຖ່າຍຈາກດາວທຽມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອັນທີ່ ອົງການ CSIS Asia Maritime Transparency Initiative ກ່າວວ່າ ເປັນສິ່ງປຸກສ້າງດ້ວຍຄອນກີດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຫລັງຄາ ປິດເປີດໄດ້ຢູ່ທີ່ເກາະ ໂຂ້ນຫີນ Fiery Cross ທີ່ຖົມຂຶ້ນມາ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ South, ສາມາດເຫັນໄດ້ ໃນພາບນີ້ ທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2017.

ພາບຖ່າຍຈາກດາວທຽມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ອັນທີ່ ອົງການ CSIS Asia Maritime Transparency Initiative ກ່າວວ່າ ເປັນສິ່ງປຸກສ້າງດ້ວຍຄອນກີດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຫລັງຄາ ປິດເປີດໄດ້ຢູ່ທີ່ເກາະ ໂຂ້ນຫີນ Fiery Cross ທີ່ຖົມຂຶ້ນມາ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ South, ສາມາດເຫັນໄດ້ ໃນພາບນີ້ ທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2017.

ຄວາມ​ວິຕົກ​ກັງວົນ​ມີ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ນັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ
​ສະຫະລັດ ​ຕໍ່​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້ີ້ ​ແມ່ນ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທີ່​ພວມ​ເພີ່ມ
ທະວີ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ.

ປະທານາທິບໍດີ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ທ່ານ Rodrigo Duterte ຊຶ່ງ​ກຳລັງ​ເປັນ​ປະທານ​ວຽນ ຂອງ
​ສະມາຄົມ​ອາ​ຊ່ຽນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ​ໄດ້​ເຈລະຈາ​ຫາລື ​ກັບ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ມຽນມາ ແລະ ປະ​ເທດ
​ໄທ​ ທີ່​ເປັນ​ພາຄີ​ຢູ່​ໃນ​ພູມີພາກ.

ປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ທ່ານ ຣອດຣີໂກ ດູເທີເຕ, ຂວາ, ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ທ່ານ ປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ຍ່າງນຳກັນ ຂະນະທີ່ອອກມາຈາກ ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ທີ່ ສຳນັກງານ ລັດຖະບານໃນບາງກອກ ປະເທດໄທ, ວັນທີ 21 ມີນາ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ທ່ານ ຣອດຣີໂກ ດູເທີເຕ, ຂວາ, ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ທ່ານ ປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ຍ່າງນຳກັນ ຂະນະທີ່ອອກມາຈາກ ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ທີ່ ສຳນັກງານ ລັດຖະບານໃນບາງກອກ ປະເທດໄທ, ວັນທີ 21 ມີນາ 2017.

ລຸນ​ຫລັງ​ການ​ເຈລະຈາ​ຢູ່​ທີ່​ບາງກອກ ກັບ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ​ໄທ ທ່ານ​ປຣະຍຸດ
ຈັນ​ໂອຊາ ​ແລ້ວນັ້ນ ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ຈະ​ຊຸກຍູ້​ສິດ​ເສລີພາບ​ໃນ ການ​ເດີນ
​ເຮືອ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ “ຫລັກ​ຄຸນຄ່​າ​ແກນ​ກາງ ​ໃນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຮັກສາ​ໄວ້​ ຊຶ່ງ​
ສັນຕິພາບ ​ແລະ ນຳ​ເອົາ​ຄວາມ​ອຸດົມ​ຮັ່ງມີ ​ມາສູ່​ຂົງ​ເຂດ.”

ປະທານາ​ທິບໍດີ Duterte ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຮັກສາ​ໄວ້​ຊຶ່ງ​ສັນຕິພາບ ສະຖຽນ​ລະພາບ ​
ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ຕະຫລອດ​ທັງ​ການ​ເຄົາລົບ​ຕໍ່​ອິດ​ສະຫຼະພາບ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ
​ແລະ​ ການບິນ​ຜ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ​ແມ່ນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ທຸກໆປະ​ເທດ ທັງ​ຢູ່​
ໃນ ແລະ​ ຢູ່​ນອກ​ພູມີພາກ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຫລັກການ​ເຫລົ່ານີ້​ເປັນ​ເງື່ອນ ​ໄຂພື້ນຖານ ​
ໃນການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສດຖະກິດ​ເຕີບ​ໂຕ ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ​ ຄວາມ​ອຸດົມ​ຮັ່ງ​ມີ.”

ກອງທະຫານຂອງຟີລິບປິນ ແລະ ສະຫະລັດ ກຽມພ້ອມເພື່ອການຊ້ອມບຸກຂຶ້ນຊາຍຫາດ ຮ່ວມກັນ ທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ໝູ່ເກາະທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື Scarborough Shoal ຢູ່ໃນທະເລພາກຕາເວັນຕົກຂອງຟີລິບປິນ, ວັນທີ 21 ເມສາ 2015.

ກອງທະຫານຂອງຟີລິບປິນ ແລະ ສະຫະລັດ ກຽມພ້ອມເພື່ອການຊ້ອມບຸກຂຶ້ນຊາຍຫາດ ຮ່ວມກັນ ທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ໝູ່ເກາະທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື Scarborough Shoal ຢູ່ໃນທະເລພາກຕາເວັນຕົກຂອງຟີລິບປິນ, ວັນທີ 21 ເມສາ 2015.

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