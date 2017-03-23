ອາຊ່ຽນ ຊອກຫາທາງ ຢາກໃຫ້ບັນລຸ ໂຄງຮ່າງ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້

ຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອໃຫ້ມີການບັນລຸ
ຂໍ້ຕົກລົງໄລຍະຍາວ ສຳລັບແກ້ໄຂການຂັດແຍ່ງ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ນັ້ນ ພວມ ປະເຊີນກັບ
ບັນຫາທ້າທາຍໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ຈີນ ທຳການເຄື່ອນໄຫວຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຕົນ
ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ດ້ວຍແຜນການກໍ່ສ້າງສະຖານີວິທະຍາສາດ ທີ່ເກາະນ້ອຍໆເກາະນຶ່ງ
ບໍ່ໄກຈາກຟີລິບປິນ.
ຄວາມວິຕົກກັງວົນມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງ
ສະຫະລັດ ຕໍ່ເຂດເອເຊຍໃນເວລານີ້ີ້ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ພວມເພີ່ມ
ທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນ ທ່ານ Rodrigo Duterte ຊຶ່ງກຳລັງເປັນປະທານວຽນ ຂອງ
ສະມາຄົມອາຊ່ຽນໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ເຈລະຈາຫາລື ກັບຜູ້ນຳຂອງມຽນມາ ແລະ ປະເທດ
ໄທ ທີ່ເປັນພາຄີຢູ່ໃນພູມີພາກ.
ລຸນຫລັງການເຈລະຈາຢູ່ທີ່ບາງກອກ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໄທ ທ່ານປຣະຍຸດ
ຈັນໂອຊາ ແລ້ວນັ້ນ ປະເທດທັງສອງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຊຸກຍູ້ສິດເສລີພາບໃນ ການເດີນ
ເຮືອຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນ “ຫລັກຄຸນຄ່າແກນກາງ ໃນການທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງ
ສັນຕິພາບ ແລະ ນຳເອົາຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ມາສູ່ຂົງເຂດ.”
ປະທານາທິບໍດີ Duterte ກ່າວວ່າ “ການຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງສັນຕິພາບ ສະຖຽນລະພາບ
ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ຕະຫລອດທັງການເຄົາລົບຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ
ແລະ ການບິນຜ່ານຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກໆປະເທດ ທັງຢູ່
ໃນ ແລະ ຢູ່ນອກພູມີພາກ ໃນຂະນະທີ່ຫລັກການເຫລົ່ານີ້ເປັນເງື່ອນ ໄຂພື້ນຖານ
ໃນການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕ ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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