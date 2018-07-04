ລມຕ ການຕ່າງປະເທດພອມພຽວ ມຸ່ງໜ້າໄປ ຍັງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ທຳນຽບຂາວ ອ້າງວ່າ ທຸກສິ່ງຢ່າງແມ່ນກຳລັງກ້າວໜ້າໄປຢູ່

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ມີໝາຍກຳນົດຈະເດີນ
ທາງໄປຍັງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ໂອ້ລົມສົນທະນາເລື້ອງການຍົກ
ເລີກ ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ. ທຳນຽບຂາວແລະກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານພອມພຽວ ໃນວັນຈັນ
ຜ່ານມານີ້.ການກັບຄືນໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີເໜືອ ຂອງທ່ານ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດຄັ້ງປະຫວັດສາດ ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານດຳໂນລ ທຣຳ ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ສິງກະໂປ ຊຶ່ງວັນນະສອນ
ຈະນຳລາຍລະອຽດຈາກນັກຂ່າວວີໂອເອ ຊລາຕິກາ ໂຮກ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ລຸນຫຼັງການພົບປະສຸດຍອດ ຄັ້ງປະຫວັດສາດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອແລ້ວ, ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກໍກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ມີຄວາມຈິງໃຈ ກ່ຽວກັບ
ການຍົກເລີກ ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ. ແຕ່ວ່າ ຂ່າວຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ອ້າງເຖິງເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະຍັງສືບຕໍ່
ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
ທ່ານບຣຸສ ຄລິງເນີຣ໌ ຈາກມູນນິທິມໍລະດົກ (Bruce Klingner, Heritage
Foundation) ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພາບຈາກດາວທຽມກ່ຽວກັບການພັດທະ
ນາຫຼືການຂະຫຽາຍສະຖານທີ່ ພ້ອມທັງການຜະລິດລູກສອນໄຟ ແລະລາຍງານ
ຂອງໜ່ວຍສືບລັບ ກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ພວມເພີ້ມພູນການພັດທະນາ
ອຸບປະກອນຕ່າງໆ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ຢົງບີຢົງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານອື່ນໆ
ທີ່ປິດລັບນຳອີກ.”
ທ່ານບຣຸສ ຄລິງເນີຣ໌ ແມ່ນນັກຊ່ຽວຊານ ຂອງມູນນິທິມໍລະດົກ (Bruce Klingner,
Heritage ໃນວໍຊິງຕັນ ທັງເປັນອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສືບລັບ (CIA) ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່
ສືບລັບຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດນຳ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ຄຳເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບລາຍງານດັ່ງກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານ
ມາ.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງແຊຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ
ຈະບໍ່ຢືນຢັນ ຫຼືປະຕິເສດ ລາຍງານສືບລັບໃດໆ. ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກພວກທ່ານ
ໄດ້ກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານໃຫ້ກ້າວເດີນຕໍ່ໄປ. ເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດຟິລິບປີນ ທ່ານ ຊັ່ງກິມ ຫາກໍໄດ້ພົບປະມຶື້ວານນີ້
ກັບສະມາຊິກ ຂອງທູດພິເສດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະລັດຖະມົນຕີພອມພຽວ, ດັ່ງທີ່ຂ້າ
ພະເຈົ້າຫາກໍກ່າວເຖິງ, ກຳລັງຈະມຸ້ງໜ້າໄປເກົາຫຼີເໜືອ ໃນທ້າຍສັບປະດານີ້, ແລະ
ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວຕື່ມ.”
ພວກວິເຄາະບາງຄົນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລົ້ມແຫຼວ 8 ຂໍ້ ກັບເກົາຫຼີເໜືອແລະ
ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ນຳຜະເດັດການເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ຍົກເລີກໂຄງການນິວເຄລຍຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າຈັກເທື່ອ. ທ່ານຄລິງເນີຣ໌ ກ່າວວ່າ ມັນຍັງມີຄວາມຫວັງຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເກົາຫຼີ
ເໜືອ ຈະພະຍາຍາມຫລອກລວງກໍຕາມ ໃນຄັ້ງນີ້.
ທ່ານຄລິງເນີຣ໌ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ສະຫະລັດ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແມ່ນຮຽນຮູ້ຈາກ
ຄວາມຜິດພາດ ໃນອະດີດ ແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຜິດພາດອີກ, ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາ
ສັ້ນຫຼາຍ ແລະຄຸມເຄືອຫຼາຍ, ທີ່ບໍ່ມີລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນທີ່ ພວກເຮົາມີໃນສົນທິສັນຍາການ
ຄວບຄຸມອາວຸດກັບສະຫະພາບໂຊຫວຽດນັ້ນ.”
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ ໄດ້ກ່າວ
ໃນການສຳພາດທາງໂທລະພາບ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ວາງແຜນ
ທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວ ທີ່ຈະລົບລ້າງໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຮອບນຶ່ງປີ
ຖ້າຫາກວ່າພຽງຢາງ ໃຫ້ການຮ່ວມມື. ທ່ານກ່າວວ່າ ແຜນການດັ່ງກ່າວ ຈະບົ່ງວ່າ ໃຫ້ເປີດ
ເຜີຍ ໂຄງການເຄມີ ຊີວະພາບ ໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະ ສະຖານທີ່ພັດທະນາໂຄງການ
ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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