ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ວໍຊິງຕັນຮູ້ແລ້ວວ່າ ຕົນໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ສະຫະປະຊາຊາດ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຂັບໄລ່ນັກການທູດຣັດເຊຍ ສິບ ສອງຄົນ ຍ້ອນເປັນສອດແນມ.
ໂຄສົກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສະເຕຟານ ດູຈາຣິກ ກ່າວໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງພວກນັກຂ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະລັດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການເລຂາທິການຊາບ ເມື່ອວັນທີ 28 ກຸມພາ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະເອົາມາດຕະການ ພາຍໃຕ້ວັກ 13(b) ຂອງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສະຫະປະຊາຊາດສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບເລື້ອງພະນັກງານຂອງກອງເລຂາ. ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເສຍໃຈທີ່ໄດ້ພົບຕົນເອງ ຢູ່ໃນສະຖານະການແບບນີ້ ແຕ່ກໍພົວພັນກັບປະເທດເຈົ້າພາບຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວັກ 13(b).”
ມີການແຈ້ງໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນມື້ດຽວກັນກັບສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຣັດເຊຍປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ພວກນັກການທູດ 12 ຄົນ ຂອງຣັດເຊຍຖືກປະກາດວ່າ “ເປັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ເພິງປາຖະໜາ” ຍ້ອນພົວພັນ ໃນການຈາລະກຳ ແລະພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກປະເທດພາຍໃນວັນທີ 7 ມີນານີ້.
ທ່ານດູຈາຣິກ ບໍ່ໄດ້ໃຫລາຍລະອຽດໃດໆກ່ຽວກັບສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼືວຽກງານຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານດູຈາຣິກກ່າວວ່າ “ທີ່ຈິງແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າແລະເຮັດການຕັດສິນນີ້ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຍາກໜ້ອຍນຶ່ງທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ຄືວ່າມັນເປັນສະມາຊິກພະນັກງານທີ່ມີກຳນົດຈະສິ້ນສຸດວຽກການຂອງລາວ ແລະໝົດພາລະກິດພາຍໃນວັນທີ 14 ມີນານີ້.”
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະລັດປະຈຳສຳນັກງານໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວຕໍ່ວີໂອເອກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ ພະນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນ “ໜ່ວຍປະຕິບັດງານສືບລັບຂອງຣັດເຊຍ” ແຕ່ບໍ່ຍອມເປີດເຜີຍຊື່ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຫຼືຂໍ້ມູນໃດໆໃຫ້ຊາບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພວກເຂົາຄາດວ່າ ຈະອອກເດີນທາງຈາກສະຫະລັດພາຍໃນວັນທີ 7 ມີນານີ້.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໂຄສົກຂອງສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການເອົາມາດຕະການຕໍ່ນັກການທູດຣັດເຊຍ 12 ຄົນ “ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ” ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ພົວພັນໂດຍກົງກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລານີ້ ລະຫວ່າງມົສກູແລະວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບການບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ.
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