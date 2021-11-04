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ສະຫະລັດ ບໍ່ຕື່ນຕົກໃຈ ທີ່ຣັດເຊຍ ເພີ່້ມກຳລັງທະຫານຢູ່ຊາຍແດນຢູເຄຣນ

ຮູບພາບດາວທຽມ ທີ່ເຜິຍແຜ່ໂດຍ ເທັກໂນໂລຈີ Maxar Technologies ແລະໄດ້ຖ່າຍພາບໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງພາກພື້ນດິນຂອວຣັດເຊຍ.

ກອງທັບຂອງຣັດເຊຍເພີ້ມກໍາລັງຢູ່ຕາມຊາຍແດນທີ່​ຕິດ​ກັບຢູເຄຣນຍັງບໍ່ທັນເປັນ​ທີ່ຕື່ນຕົກ
ໃຈສຳລັບວໍຊິງຕັນເທື່ອ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດ​ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້່ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮູ້ກ່ຽວ
ກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງມົສກູ ໂດຍພັນລະນາວ່າ “ມີຄວາມສຳຄັນ” ແຕ່ຍັງ
“ບໍ່ທັນຮ້າຍແຮງເກີນໄປ.”

“ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນເລື້ອງນີ້ມາກ່ອນ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງນາຍພົນມາກ ມີລລີ ປະທານເສ
ນາທິການຮ່ວມ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນວໍຊິງຕັນ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ
ການຊ້ອມລົບປະຈຳປີຊາປາດ “Zapad” ຂອງຣັດເຊຍ ມັກກ່ຽວພັນກັບກຳລັງທະຫານ
ຫຼາຍສິບພັນຄົນ.

ນາຍພົນມິລລີ ກ່າວວ່າ “ເພາະສະນັ້ນ ອັນນີ້​ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ” ພວກເຮົາ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້
ເທື່ອ. ແຕ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຕິດຕາມເບິ່ງ ໂດຍໃຊ້ຄວາມສາມາດທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາມີ.”

ກອງທັບສະຫະລັດ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນ ເດືອນ
ເມສາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍເອົາກຳລັງທະຫານຫຼາຍເຖິງ 150,000 ຄົນໄປຢູ່ຕາມ
ຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍເອີ້ນການເຮັດແນວນັ້ນວ່າເປັນການ ເພີ້ມກຳລັງຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່
ສຸດ ນັບແຕ່ມົສກູໄດ້ເຂົ້າບຸກລຸກແຫຼມໄຄຣເມຍໃນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.

ແຕ່ຄຳເຫັນຂອງນາຍພົນມີລລີ ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ
ແລະສະຫະລັດ ແລະອົງການເນໂຕປາກົດວ່າກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.

ຣັດເຊຍໃນອາທິດນີ້ໄດ້ຕຳໜິກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວສະຫະລັດ ແລະອົງການ ເນໂຕ ຢູ່
ທະເລດຳ ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບເຮືອຂອງຕົນຊ້ອມໃນການ ທຳລາຍເປົ້າໝາຍສັດຕູຢູ່ໃນ
ທະເລດຳ.

ແລະເດືອນແລ້ວນີ້ ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈະຫ້ອງ​ການ​ທາງການທູດ​ຂອງ​ຕົນປະ​ຈຳຢູ່ ເນໂຕ້ເພື່ອ​
ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຂັບໄລ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍແປດຄົນອອກຈາກຫ້ອງການນັ້ນ.

ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ປາກົດເພື່ອ​ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕໍ່າລົງນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃຍອາທິດນີ້ໄດ້ສົ່ງຫົວໜ້ານັກສືບ ຊຶ່ງເປັນອຳນວຍການອົງ
ການສຶບລັບສູນກາງ ຫລື CIA, ທ່ານວິລລຽມ ເບີນ ໄປນະຄອນ ຫຼວງມົສກູເພື່ອທຳການ
ສົນທະນາຫລາຍຢ່າງ.

ອີງຕາມຖະແຫຼງການຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈຳມົສກູ ທ່ານເບີນ ໄດ້ພົບປະກັບ
“ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານຣັດເຊຍ ເພື່ອສົນທະນາບັນຫາ ຫຼາຍຢ່າງໃນຄວາມສຳ
ພັນສອງຝ່າຍ.”

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່​ໄດ້ເວົ້າໂດຍກົງກ່ຽວກັບການສົນທະນານັ້ນ ທ່ານມິລລີ ໄດ້ອອກສຽງໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

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