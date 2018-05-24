ສະມາຊິກ ສະພາ ຈະໄດ້ຟັງ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ສົ່ງຂ່າວ ໃຫ້ອົງການ ແອັຟ ບີ ອາຍ

ເຈົ້າໜ້າທີອາວຸໂສສະຫລັດ ຝ່າຍສືບລັບແລະປະຕິບັດກົດໝາຍ ແມ່ນມີໝາຍກຳໜົດ
ທີ່ຈະໃຫ້ການຖະແຫຼງ ຕໍ່ຄະນະລັດຖະສະພາ 2 ຊຸດ ໃນວັນພະຫັດ ມື້ນີ້ ໃນການພົວພັນ
ກັບການສືບສວນ ເຂົ້າໃນການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ປີ 2016.
ໃນການໃຫ້ການຊຸດທຳອິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດທ່ານຣອດ ໂຣເຊັນສະໄຕນ໌, ຫົວໜ້າຄະນະບໍລິຫານທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ ແຄລລີ ຜູ້ອຳນວຍ
ການ ສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ແດນ ໂຄດຕ໌ ແລະຜູ້ອຳນວຍການອົງການສັນຕິຍາການ
ສະຫະລັດ ຫຼື FBI ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ເຣ ຈະພົບປະກັນກັບປະທານຄະນະກຳມະການ
ສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເດວິນ ນູແນສ ແລະທ່ານ ເທຣ ກາວດີ ປະທານຄະນະກຳ
ມະການກວດກາແລະກຳກັບການປະຕິຮູບລັດຖະບານ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 2 ທ່ານ
ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນຂອງອົງການ FBIຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່
ໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຕຳໜິວ່າ ການພົບປະກັນ ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີການຂະຫຍາຍການພົບກັນ ທີ່ສາມາດຮວມເອົາກຸ່ມ ຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມທັງ
8 ຂອງສອງພັກການເມືອງເຂົ້ານຳທີ່ມີບັນດາສະມາຊິກອາວຸໂສຂອງທັງສອງພັກ
ການເມືອງທີ່ວ່ານີ້.
ການຮຽກຮ້ອງແມ່ນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແຕ່ກໍເປັນບໍ່ບ່ອນທີ່ທ່ານນູແນສ ແລະທ່ານກາວດີ ໄດ້ກ່າວເຖິງນັ້ນ ແລະຈະຢືນການ ທີ່ຈະດຳເນີນການ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ ກອງປະຊຸມຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ.
ການໂອ້ລົມກັນທີ່ຂະຫຍາຍອອກກ້ວາງອອກນີ້ ແມ່ນຮວມເອົາຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງ
ສະພາສູງທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ (Mitch McConnell), ສະມາຊິກສະພາສູງ ຜູ້ນຳ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຊັກ ຊູມເມີ ທ່ານພອລ ໄຣເອັນ ປະທານສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງ
ສະພາຕ່ຳ, ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກສະພາຕຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ, ປະທານ
ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງທ່ານ ຣິເຈີຣ໌ດ ເບີຣ ແລະບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຂັ້ນສູງຈາກຄະ ນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງ ແລະສະພຳຕ່ຳ, ສະມາຊິກ
ສະພາສູງມາຄ໌ ວາລເນີ ແລະສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານອາດຳ ຊຣິຟ ອີງຕາມກະຊວງ
ຍຸຕິທຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ