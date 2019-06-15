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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການເຈລະຈາ ເລື້ອງພວກຂໍລີ້ໄພ ລະຫວ່າງ ສຫລ ກັບ ກົວເຕມາລາ ປະເຊີນກັບ ທາງຕັນ

ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວອາເມຣິກາກາງ ກຸ່ມນຶ່ງ ມອບໂຕແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ລາດຕະເວນຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ຢູ່ຮົ້ວຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກ, ໃນເມືອງແອລປາໂຊ ຂອງລັດເທັກຊັສ, ວັນທີ 6 ເມສາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການບໍ່ລົງລອຍກັນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ໄດ້ປາກົດຂຶ້ນມາ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບ ກົວເຕມາລາ
ໃນເລື້ອງຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະກີດກັນພວກຊາວອາເມຣິກາກາງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາ
ຂໍລີ້ໄພ ຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ເປັນການຕັດຄວາມຫວັງ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະ
ທຳການເຈລະຈາແກ້ໄຂບັນຫາ ຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ ອີງຕາມ ລາຍງານພາຍໃນຂອງ
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາເຕັມມື້ ໃນມື້ທຳອິດ ຢູ່ທີ່ກົວເຕມາລາ
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ.

ສະມາຊິກຂອງຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 3 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ
ກົວເຕມາລາ ໃນການສະແຫວງຫາການຮັບຮອງເອົາຮ່າງຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຍາວ 7 ໜ້າຂອງ
ທຳນຽບຂາວ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງໃນອັນທີ່ວ່າ “ປະເທດທີສາມທີ່ປອດໄພ” ຊຶ່ງເປັນອະນຸສັນຍາ
ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະກົວເຕມາລາ ດັ່ງທີ່ວີໂອເອ ໄດ້ ລາຍງານໄປເທື່ອທຳອິດ ໃນ
ວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້.

ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານກົວເຕມາລາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ເຂົ້າປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂບັນຫາເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການປົກປ້ອງພວກຄົນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ. (ພາບສະໜອງໂດຍ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງກົວເຕມາລາ)
ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານກົວເຕມາລາ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ເຂົ້າປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂບັນຫາເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການປົກປ້ອງພວກຄົນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ. (ພາບສະໜອງໂດຍ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງກົວເຕມາລາ)

​ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງຂໍ້ສະເໜີຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ກຳລັງຫລົບ
ໜີຈາກການປະຫັດປະຫານ ຢູ່ໃນແອລຊາລວາດໍ ແລະຮອນດູຣາສນັ້ນ ຈະຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນກົວເຕມາລາກ່ອນຊຶ່ງເປັນປະຕູຜ່ານໄປ ຍັງເມັກຊິໂກ ແລະ
ສະຫະລັດ. ໃນກໍລະນີທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ກໍລະນີທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຜູ້ທີ່ເລືອກຈະສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປເໜືອ ໃຫ້ເຖິງສະຫະລັດ ໂດຍປາດສະ
ຈາກການຄົ້ນຄວ້າໂອກາດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນກົວເຕມາລາ ເສຍກ່ອນນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍຈະ
ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປປະເທດບ້ານເກີດ ໂດຍ ກຳລັງຂອງກົມກວດຄົນເຂົ້າເມືອງສະຫະລັດ.

ຂໍ້ຕົກລົງກັບກົວເຕມາລາທີ່ກຳລັງລໍຖ້າການຮັບຮອງເອົານັ້ນ ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການລົງນາມ
ກໍຈະເປັນຂໍ້​ຕົກ​ລົງສະບັບທຳອິດ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະປະເທດ ອາເມຣິກາລາຕິນ
ໃນປະຫວັດສາດ ຂອງສະຫະລັດ.

ແຕ່ບົດສະຫລຸບຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາໃນມື້ທຳອິດ
ສະເໜີແນະວ່າ ເປັນການ “ຕີຄວາມໝາຍທີ່ຜິດພາດຢ່າງສິ້ນເຊີງ” ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່
ຂອງກົວເຕມາລາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

ອີງຕາມບົດສະຫລຸບແລ້ວ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຂອງກົວເຕມາລາ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ “ຜົນໄດ້
ເສຍດ້ານການເມືອງ ທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ໃນການຂໍລີ້ໄພ ຄວນເປັນພາລະຮ່ວມກັນ”
ແຕ່ໄດ້ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ ກ່ຽວ​ກັບ “ບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນ”
ຂຶ້ນມາວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່າ ປະເທດທີສາມທີ່ປອດໄພນັ້ນ “ເປັນຄວາມທ້າທາຍ
ທີ່ຈະຍົກຂຶ້ນໄດ້.”

ແທນທີ່ວ່າ ຈະມ້ວນທ້າຍການເຈລະຈາ ກ່ອນໜ້າກຳນົດການເລືອກຕັ້ງຂອງກົວເຕມາລາ
ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້ ແຕ່ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ການເຈລະຈາຈະດຳ​ເນີນຕໍ່ໄປຈົນເຖິງ
ສັບປະດາໜ້າ.

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