ການເຈລະຈາ ເລື້ອງພວກຂໍລີ້ໄພ ລະຫວ່າງ ສຫລ ກັບ ກົວເຕມາລາ ປະເຊີນກັບ ທາງຕັນ

ການບໍ່ລົງລອຍກັນທີ່ສຳຄັນ ໄດ້ປາກົດຂຶ້ນມາ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບ ກົວເຕມາລາ
ໃນເລື້ອງຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະກີດກັນພວກຊາວອາເມຣິກາກາງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາ
ຂໍລີ້ໄພ ຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ເປັນການຕັດຄວາມຫວັງ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະ
ທຳການເຈລະຈາແກ້ໄຂບັນຫາ ຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ ອີງຕາມ ລາຍງານພາຍໃນຂອງ
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາເຕັມມື້ ໃນມື້ທຳອິດ ຢູ່ທີ່ກົວເຕມາລາ
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ.
ສະມາຊິກຂອງຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 3 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ
ກົວເຕມາລາ ໃນການສະແຫວງຫາການຮັບຮອງເອົາຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຍາວ 7 ໜ້າຂອງ
ທຳນຽບຂາວ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງໃນອັນທີ່ວ່າ “ປະເທດທີສາມທີ່ປອດໄພ” ຊຶ່ງເປັນອະນຸສັນຍາ
ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະກົວເຕມາລາ ດັ່ງທີ່ວີໂອເອ ໄດ້ ລາຍງານໄປເທື່ອທຳອິດ ໃນ
ວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້.
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງຂໍ້ສະເໜີຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ກຳລັງຫລົບ
ໜີຈາກການປະຫັດປະຫານ ຢູ່ໃນແອລຊາລວາດໍ ແລະຮອນດູຣາສນັ້ນ ຈະຖືກບັງຄັບ
ໃຫ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນກົວເຕມາລາກ່ອນຊຶ່ງເປັນປະຕູຜ່ານໄປ ຍັງເມັກຊິໂກ ແລະ
ສະຫະລັດ. ໃນກໍລະນີທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ກໍລະນີທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຜູ້ທີ່ເລືອກຈະສືບຕໍ່ເດີນທາງໄປເໜືອ ໃຫ້ເຖິງສະຫະລັດ ໂດຍປາດສະ
ຈາກການຄົ້ນຄວ້າໂອກາດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນກົວເຕມາລາ ເສຍກ່ອນນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍຈະ
ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປປະເທດບ້ານເກີດ ໂດຍ ກຳລັງຂອງກົມກວດຄົນເຂົ້າເມືອງສະຫະລັດ.
ຂໍ້ຕົກລົງກັບກົວເຕມາລາທີ່ກຳລັງລໍຖ້າການຮັບຮອງເອົານັ້ນ ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການລົງນາມ
ກໍຈະເປັນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບທຳອິດ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະປະເທດ ອາເມຣິກາລາຕິນ
ໃນປະຫວັດສາດ ຂອງສະຫະລັດ.
ແຕ່ບົດສະຫລຸບຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາໃນມື້ທຳອິດ
ສະເໜີແນະວ່າ ເປັນການ “ຕີຄວາມໝາຍທີ່ຜິດພາດຢ່າງສິ້ນເຊີງ” ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່
ຂອງກົວເຕມາລາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມບົດສະຫລຸບແລ້ວ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຂອງກົວເຕມາລາ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳວ່າ “ຜົນໄດ້
ເສຍດ້ານການເມືອງ ທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ໃນການຂໍລີ້ໄພ ຄວນເປັນພາລະຮ່ວມກັນ”
ແຕ່ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ “ບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນ”
ຂຶ້ນມາວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່າ ປະເທດທີສາມທີ່ປອດໄພນັ້ນ “ເປັນຄວາມທ້າທາຍ
ທີ່ຈະຍົກຂຶ້ນໄດ້.”
ແທນທີ່ວ່າ ຈະມ້ວນທ້າຍການເຈລະຈາ ກ່ອນໜ້າກຳນົດການເລືອກຕັ້ງຂອງກົວເຕມາລາ
ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້ ແຕ່ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ການເຈລະຈາຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຈົນເຖິງ
ສັບປະດາໜ້າ.
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