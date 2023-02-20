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ວັນຈັນ, 20 ກຸມພາ 2023
ໂລກ

ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ອາ​ວຸດ​ຂອງ ຈີນ ຕໍ່​ ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ທີ່​ຕາມ​ມາ

  • ວີໂອເອ
ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ, ຂວາ, ແລະ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ລົມ​ກັບ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປັກ​ກິ່ງ, ຈີນ, 4 ກຸມ​ພາ 2022.

ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ເຕືອນ ກ່ຽວ​ກັບ ຜົນ​ທີ່ຈະ​ຕາມ​ມາ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໃຫ້​ຊາບ ຖ້າ ຈີນ ສະ​ໜອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ເຖິງຊີວິດ​ໃຫ້ ກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ຕໍ່​ສູ້​ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ “ຜົນ​ທີ່​ຕາມ​ມາ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ” ໃນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ ຈີນ ແລະ ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ.

ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຈີນ ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ຖ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ນັ້ນ​ໃຫ້ ຣັດ​ເຊຍ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ຈະ​ຖື​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ຈາກ ຈີນ​ ໃຫ້ ຣັດ​ເຊຍ ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງຫຼາຍ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ເວິນ​ບິນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕໍ່ ຈີນ, ແລະ ວ່າ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ ຈີນ ກັບ ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່ “ການ​ວາງ​ຕົວ​ເປັນ​ກາງ, ການບໍ່​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ ແລະ ການບໍ່​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ຝ່າຍ​ທີ​ສາມ.”

ທ່ານ ຫວັງ ເວິນບິນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ແມ່ນ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ບໍ່​ແມ່ນ ຈີນ ທີ່​ໄດ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ​ຢ່າງບໍ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ໄປ​ສະ​ໜາມ​ລົບ.”

ຫົວ​ໜ້າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ ໂຈ​ເຊັບ ບໍ​ແຣ​ລ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ບ​ຣັ​ສ​ໂຊ​ລ​ສ໌ ປະ​ເທດ ແບ​ລ​ຈຽມ ວ່າ​ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ແລະ ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້​ທ່ານບໍ່​ສະ​ໜອງ​ອາ​ວຸດ​ໃຫ້ ຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ ບໍ​ແຣ​ລ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ ຈີນ ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ “ຈະ​ເປັນ​ເສັ້ນ​ສີ​ແດງ​ໃນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ອນ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຮີບ​ດ່ວນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແມ່ນ​ລູກ​ປືນ. ທ່ານ ບໍ​ແຣ​ລ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຈະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໜອງ​ອາ​ວຸດ​ໃຫ້​ໄວ​ກວ່າ​ເກົ່າ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ລູກ​ປືນ, ສຳ​ລັບ​ກອງ​ກຳ​ລັງ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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