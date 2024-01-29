ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ຈະເຈລະຈາຫາລື ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂການສະໜອງຢາເຟັນຕານອລ ແລະສານເຄມີຕົ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານພົບປະກັນທີ່ປັກກິ່ງໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້.
ຄະນະເຮັດວຽກຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດ ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ສປ ຈີນ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການພົບປະກັນໃນເດືອນພະຈິກທ້າຍປີກາຍ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງຂອງລັດຖະບານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຈີນໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນມາດຕະການແລ້ວ ຕໍ່ພວກສະໜອງຢາ ທີ່ເຮັດຈາກສານສັງເຄາະແລະສານເຄມີຕົ້ນຢູ່ຈີນ ຮວມທັງການປິດບໍລິສັດຈຳນວນນຶ່ງ ແລະສະກັດກັ້ນການຈ່າຍເງິນລະຫວ່າງປະເທດ.
“ພວກເຮົາພວມມອງເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງຂະໜາດສານເຄມີຕົ້ນຢູ່ຕາມສະໜາມບິນຈຳນວນນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ” ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກ່າວ. “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າລັກສະນະຂອງການຄ້າຢາເສບຕິດ ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຢຸດເຊົາໂດຍອາໄສແຕ່ການປະບັດງານເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ.
ວໍຊິງຕັນຫວັງວ່າ ຢາກໃຫ້ຈີນຮ່ວມມືກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ຜະລິດສານເຄມີຕົ້ນເພື່ອເຮັດຢາເຟັນຕານອລ ຊຶ່ງເປັນສານສັງເຄາະຂອງຢາຝິ່ນ ທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເຮໂຣອີນຫຼາຍເທົ່າ ແລະຕັດການເງິນໃນການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດດັ່ງກ່າວ.
ຄະນະເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫະລັດແລະຈີນ ສືບຕໍ່ການປະສານງານກັນໃນຂະນະທີ່ການຄ້າຢາເສບຕິດຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ.
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