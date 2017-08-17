ນາຍພົນອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ແມ່ນ “ໃກ້ແລ້ວ”
ໃນການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ “ໄລຍະຍາວ” ຕໍ່ ອັຟການິສຖານທີ່ຈະ
ສະໜອງຕອບ ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ຂອງຜູ້ບັນຊາການພາກພື້ນດິນ ໃນອັຟການິສຖານ ກໍຄື
ນາຍພົນ John Nicholson ທີ່ຂໍໃຫ້ເພີ່ມກອງກຳລັງນາໆຊາດ ເພື່ອຍຸຕິສະພາບການບໍ່
ໄປບໍ່ ໃນການສູ້ລົບ ລະຫວ່າງກອງກຳລັງອັຟການິສຖານ ແລະກຸ່ມຕາລິບານ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ວ່ານີ້ ມີຂຶ້ນ ໂດຍທ່ານນາຍພົນ Joe Dunford ປະທານເສນາທິ
ການຮ່ວມ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກທະຫານສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ແລະ ມີຊາວອາເມ
ຣິກັນອີກນຶ່ງຄົນ ແລະທະຫານຊາວອັຟການິສຖານ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການປະຕິບັດ
ງານທາງທະຫານ ຕໍ່ຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນແຂວງ Nangarhar
ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ໂຄສົກຂອງກອງທັບ ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ບອກກັບ VOA ວ່າ ເຫດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີການປະຕິບັດງານຮ່ວມ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນ
ອັຟການິສຖານ. ນີ້ແມ່ນເປັນການເສຍຊີວິດຄົນທີສິບຂອງທະຫານອາເມຣິກັນໃນ ອັຟ
ການິສຖານ ໃນປີນີ້, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນຂະນະທີ່ທຳການປະຕິບັດ
ງານຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະມຸ່ງໜ້າໄປຍັງ Camp David ໃນວັນ
ສຸກມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດໃໝ່ ຂອງສົງຄາມ ໃນອັຟການິສຖານ
ກັບຄະນະທີ່ປຶກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ Dunford ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງ ວ່າ ທ່ານຈະ
ຮ່ວມໃນປຶກສາຫາລືກັບປະທານາທິບໍດີທາງໂທລະສັບ ຊຶ່ງທ່ານ Dunford ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າປະກອບສ່ວນຢ່າງແນ່ນອນ”
ການກະກຽມແຜນຍຸທະສາດແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຄະນະທີ່ປືກສາດ້ານຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕັ້ງຄາດຄິດໄວ້ ກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Jim
Mattis ໄດ້ບອກກັບລັດຖະສະພາໃນເດືອນມິຖຸນາວ່າ ທ່ານຄາດຫວັງວ່າຈະລາຍງານ
ໃຫ້ທາງລັດຖະສະພາຊາບເຖິງແຜນການ ໃນກາງເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານີ້.
ທ່ານ Dunford ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ທີ່ທຳການສູ້ລົບໃນອັຟກາ
ນິສຖານ ຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາ
ເຈົ້າທຳການສະໜັບສະໜຸນກອງກຳລັງອັຟການິສຖານ ແລະຮັບມືກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ.
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