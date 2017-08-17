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ສຫລ ​​ໃກ້​ຈະຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ນະ​ໂຍບາຍ ​ໄລຍະຍາວ​​ ​​ຢູ່ ອັຟກາ​ນິສຖານ

ເສນາທິການຮ່ວມ ນາຍພົນ Joseph Dunford ນັ່ງຟັງການຖະແຫຼງການ ຂອງ ຮອງປະທານ ກຳມາທິການກາງ ກອງທັບຈີນ ທ່ານ Fan Changlong ໃນກອງປະຊຸມທີ່ ປັກກິ່ງ, 17 ສິງຫາ, 2017.

​ນາຍ​ພົນ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ຂອງທ່ານ​ທຣຳ ​ແມ່ນ “ໃກ້​ແລ້ວ”​ ​
ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໝັ້ນໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບນະ​ໂຍບາຍ “​ໄລຍະຍາວ” ຕໍ່​ ອັຟກາ​ນິສຖານທີ່​ຈະ​
​ສະໜອງ​ຕອບ ຕໍ່​ການ​ຮຽກຮ້ອງ ຂອງ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ ​ໃນອັຟກາ​ນິສຖານ ກໍ​ຄື
​ນາຍ​ພົນ John Nicholson ທີ່​ຂໍ​ໃຫ້​ເພີ່ມ​ກອງ​ກຳລັງ​ນາໆ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ຍຸຕິ​ສະພາບການບໍ່
ໄປ​ບໍ່ ​ໃນ​ການ​ສູ້​ລົບ ລະຫວ່າງກອງ​ກຳລັງອັຟກາ​ນິສຖານ ​ແລະ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລິ​ບານ.

ການ​ໃຫ້ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ທ່ານ​ນາຍ​ພົນ Joe Dunford ປະທານ​ເສນາ​ທິ
ການ​ຮ່ວມ ນຶ່ງ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກທະຫານ​ສະຫະລັດຄົນ​ນຶ່ງ ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ ​ແລະ ມີຊາວ​ອາ​ເມ
ຣິກັນອີກ​ນຶ່ງ​ຄົນ ​ແລະ​ທະຫານ​ຊາວ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ
​ງານ​ທາງ​ທະຫານ ຕໍ່ຕ້ານພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ ໃນ​ແຂວງ Nangarhar
ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

​ໂຄສົກຂອງ​ກອງທັບ ​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ VOA ວ່າ ​ເຫດ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ເກີດ
​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຮ່ວມ​ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ ໃນ​
ອັຟກາ​ນິສຖານ. ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຄົນ​ທີ​ສິບ​ຂອງ​ທະຫານ​ອາ​ເມຣິກັນ​ໃນ ​ອັຟ
ກາ​ນິສຖານ ໃນ​ປີ​ນີ້, ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທຳ​ການປະຕິບັດ
​ງານ​ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ.

ແຂວງ Nangarhar ໃນອັຟການິສຖານ
ແຂວງ Nangarhar ໃນອັຟການິສຖານ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ຈະ​ມຸ່ງໜ້າ​ໄປ​ຍັງ​ Camp David ​ໃນ​ວັນ
​ສຸກມື້​ອື່ນ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ຫາລື ກ່ຽວ​ກັບຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່ ​ຂອງ​ສົງຄາມ ໃນອັຟກາ​ນິສຖານ
ກັບ​ຄະນະ​ທີ່​ປຶກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

​ທ່ານ​ Dunford ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຢ້ຽມຢາມ​ປັກ​ກິ່ງ​ ວ່າ ທ່ານ​ຈະ
​ຮ່ວມໃນປຶກສາ​ຫາລື​ກັບ​ປະທາ​ນາທິ​ບໍດີ​ທາງ​ໂທລະສັບ ຊຶ່ງ​ທ່ານ Dunford ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
“ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຂົ້າ​ປະກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ”

ການກະກຽມ​ແຜນ​ຍຸ​ທະ​ສາດ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ​ດົນ​ກວ່າ​ທີ່​ຄະນະ​ທີ່​ປືກສາດ້ານ​ຄວາມ​
ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຄາດ​ຄິດ​ໄວ້ ກັບລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ Jim
Mattis ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ລັດຖະສະພາໃນ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ​ວ່າ ທ່ານຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະລາຍ​ງານ​
ໃຫ້​ທາງ​ລັດຖະສະພາ​ຊາບ​ເຖິງ​ແຜນການ ​ໃນ​ກາງ​ເດືອນກໍລະກົດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

ທ່ານ Dunford ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ອີກ​ວ່າ ກອງ​ກຳລັງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ທຳ​ການ​ສູ້​ລົບ​ໃນ​ອັຟກາ
​ນິສຖານ ຄວນ​ທີ່​ຈະໄດ້ຮັບນະ​ໂຍບາຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງໃໝ່ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ
​ເຈົ້າ​ທຳ​ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ກອງ​ກຳລັງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ແລະ​ຮັບ​ມື​ກັບພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ
ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ.

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