ຢູ່ທີ່ງານມອບລາງວັນ ອັອສກາ ທີ່ບໍ່ທຳມະດາ 'ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ' ໄດ້ຊະນະຮູບເງົາດີເດັ່ນ

“ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ທຸກຄົນທັງໝົດໃນຄັ້ງດຽວ” ໄດ້ຊະນະລາງ ວັນທີ່ມີກຽດທີ່ສຸດຂອງຮູບເງົາ ຢູ່ທີ່ງານມອບລາງວັນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Academy Awards ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຂະນະທີ່ຮໍລິວູດ ໄດ້ໂອບອ້ອມເອົາເລື້ອງລາວ ທີ່ບໍ່ທຳມະດາ ກ່ຽວກັບຄອບຄົວຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍຈີນ ທີ່ກຳລັງແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ພາຍໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຫຼາກຫຼາຍສະພາບການ.
ຮູບເງົາທີ່ມີດາລານັກສະແດງສາມໃນສີ່ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ອັອສກາ (Oscars) ເຊັ່ນ ທ່ານນາງ ມິແຊລ ໂຢ, ທ່ານກີ ຫຸຍ ກ່ວນ ແລະທ່ານນາງ ເຈມມີ ລີ ເຄີຕິສ. ທ່ານນາງໂຢ ໄດ້ຫຼິ້ນບົດບາດນຳທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຊັກເຄື່ອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕຶງຄຽດໜັກ ພົບເຫັນວ່າ ຕົນມີອຳນາດພິເສດ ໃນຈັກກະວານອື່ນອີກຕ່າງຫາກ.
“ສຳລັບພວກເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍແລະຍິງ ໝົດທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ເບິ່ງຄືກັບຂ້ອຍ ທີ່ກຳລັງເບິ່ງຢູ່ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ອັນນີ້ ເປັນແສງໄຟຂອງຄວາມຫວັງ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທັງຫຼາຍ” ດາລານັກສະແດງຍິງຊາວມາເລເຊຍ ອາຍຸ 60 ປີ ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ເທິງເວທີ. ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ແລະພວກແມ່ຍິງທັງຫຼາຍ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດກໍຕາມ ບອກເຈົ້າຢ່າງເດັດຂາດ ວ່າ ເຈົ້າກາຍໄວ ທີ່ດີເລີດຂອງເຈົ້າແລ້ວ.”
ສ່ວນທ່ານກ່ວນ ທີ່ເຄີຍເປັນດາລາໃນຕອນຍັງນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຖິ້ມການສະແດງມາໄດ້ສອງທົດສະວັດ ແລະດາລານັກສະແດງມືອາຊີບລະດັບຮໍລີວູດ ທ່ານນາງເຄີຕິສ ກໍໄດ້ຊະນະລາງວັນນັກສະແດງໂຕປະກອບຮ່ວມກັນ ແລະເປັນນັກສະ ແດງຍິງແລະຊາຍ ທີ່ດີເດັ່ນໃນບົດບາດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານກ່ວນ ທີ່ພວມຮ້ອງໄຫ້ ຜູ້ທີ່ເກີດຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ຈູບຮູບປັ້ນ ອັອສກາ ຄຳ ຂະນະທີ່ທ່ານຖືມັນຢູ່ເທິງເວທີ ຕໍ່ໜ້າບັນດາຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນວົງການທຸລະກິດດ້ານຮູບເງົາທັງຫຼາຍ.